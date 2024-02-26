انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق.. 11 منتجا بينها الأرز والزيت

انخفضت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، نتيجة تراجعات كبيرة في أسعار الدولار في السوق الموازي، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجعت أسعار 11 سلعة أساسية خلال تعاملات اليوم، بينها أسعار الأرز المعبأ والزيت والفول والعدس وغيرها من السلع، وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار السلع الغذائية المخفضة في الأسواق اليوم:

تراجع أسعار الأرز

تراجعت أسعار الأرز المعبأ اليوم في الأسواق بنسبة 0.97% ليسجل أقل سعر للكيلو 30 حتى 40 جنيها حسب الأنواع.

انخفاض أسعار الفول في الأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ بقيمة 8.67 جنيه ليسجل نحو 51 جنيه للكيلو بجلا من 58.82 جنيه للكيلوجرام.

وتراجع سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 9.49 جنيه للكيلو ليسجل نحو 49.55 بدلا من 59.17 جنيه حسب النوع والمنطقة المباع فيها.

انخفاض سعر عبوة الشاي

وتراجع سعر عبوة الشاي الكيلوجرام بقيمة 4.93 جنيه ليصل سعرها إلى نحو 232 جنيها للكيلو.

انخفاض سعر زجاجة زيت عباد الشمس

وانخفض سعر زجاجة زيت عباد الشمس بقيمة 7.64 جنيه للتر ليصل إلى نحو 95.6 جنيه للتر.

تراجع المكرونة والسكر

وتراجعت أسعار المكرونة بقيمة 1.73 ليسجل الكيلو 28.80 للكيلو، كما تراجع السكر في الأسواق ليتراوح سعره بين 15 و60 جنيها على حسب النوع وأماكن البيع، وحددت الدولة سعر 27 جنيها للكيلو.

تراجع أسعار السمن النباتي والبلدي

وتراجعت أسعار السمن النباتي بقيمة 1.41 جنيه للكيلو لتسجل 104 جنيهات.

وانخفضت اسعار السمن البلدي بقيمة 5.50 جنيه للكيلو لتسجل 289 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار العدس

تراجعت أسعار العدس الكامل بقيمة 6.8 جنيه للكيلو ليباع بـ68 جنيها، كما تراجع العدس الأصفر بقيمة 7.77 جنيه ليسجل 63 جنيها للكيلو.