طريقة عمل عجينة المكرونة في المنزل مثل الجاهزة.. «عشان توفري فلوسك»

المكرونة تُعد من الأكلات السريعة والمفضلة لدى الكثيرين، خاصة الأطفال بأنواعها المختلفة سواء كانت بالصلصة أو الصوص أو المكرونة بالشاميل وغيرها من الأصناف، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل عجينة المكرونة في المنزل مثل الجاهزة.

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها طريقة عمل عجينة المكرونة في المنزل، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي من خلال برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة» وجاءت من المكونات الخاصة بها كالتالي:

- 2 كوب دقيق أبيض

- 3 بيضات

- ملعقة كبيرة زيت

- ملعقة كبيرة ماء

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- إضافة القليل من الفلفل الأسود للعجينة، ليمنع ظهور رائحة البيض أثناء سلق المكرونة.

طريقة التحضير

- في البداية اخلطي في وعاء الدقيق والملح وأضيفي البيض والزيت.

- ابدأ بالعجن مع إضافة الماء تدريجياً حتى تصبح العجينة متماسكة وقوية.

- يتم وضع العجينة في كيس وإدخالها في الثلاجة لمدة ساعتين.

- يتم مدّ العجينة بواسطة ماكينة المكرونة، وتنظيفها من الدقيق بشكل دائم حتى تحصلي على شرائط عريضة.

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

2 كوب مرق دجاج أو لحم

½ كيلو مكرونة عُقل

½ 1 كوب عصير طماطم مركز

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة سمن

ملح وفلفل أسود

طريقة عمل المكرونة المحمرة بمرقة الدجاج

2 كوب مكرونة.

2.5 كوب صلصة طماطم

كوب شوربة دجاج

ثمرة بصل مفروم

3 فصوص ثوم مفروم

7 ملاعق كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح

فلفل أسود

شطة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالطماطم

كيس مكرونة الشكل المفضل

2 كوب طماطم مهروسة

كوب مرق دجاج

ثمرة بصل مفروم

2 فص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة صلصلة

ملح وفلفل أسود