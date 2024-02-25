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القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:45 م | الأحد 25 فبراير 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ تفصلنا أيام قليلة عن بدء الماراثون.

القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024

وتتمثل القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024 في كل من شاشات «ON» و«ON دراما»، وعلى منصة «watch it».

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي تدور أحداثه في إطار تشويقى، يحكي عن بيت الرفاعي وهو بيت المعلم محمود الرفاعي، ذلك الرجل الثري والمعروف بالخير والحب من جميع أهالي نزلة السمان ولكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم.

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