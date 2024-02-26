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«توفيق» أمام مجلس وزراء الداخلية العرب: دعم العمل الأمني المشترك في كافة جوانبه

كتب:

محمد عزالدين
06:14 م | الإثنين 26 فبراير 2024
وزير الداخلية المصري محمود توفيق

وزير الداخلية المصري محمود توفيق

انطلقت بالعاصمة التونسية فعاليات اجتماعات الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة محمود توفيق، وزير الداخلية، حيث تأتي المشاركة المصرية من منطلق الحرص على دعم العمل الأمني العربي المشترك في كافة جوانبه، وفق ما أكده وزير الداخلية في كلمته أمام الاجتماعات.

وأشار وزير الداخلية المصري إلى مخاطر الإرهاب، باعتباره التحدي الرئيسي والخطر الأكبر محلياً وإقليمياً، في ضوء مساعي التنظيمات الإرهابية لإعادة تمركزها وإعادة صفوفها لنشر الفوضى، ومحاولة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاسقطاب عناصر جديدة للقيام بأعمال عدائية.

وأشاد «توفيق» في هذا الصدد، بالنجاحات الأمنية في تقويض حركة التنظيمات الإرهابية، وتفكيك هياكلها، وتجفيف منابع تمويلها، مؤكداً على الموقف المصري الداعم للاستقرار العربي.  

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بقلم محمد عزالدين