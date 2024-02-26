متحدث حركة «فتح» يكشف تفاصيل أسباب استقالة الحكومة الفلسطينية

علق عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، على استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بقوله إنه «من المهم أن نضع خطاب الاستقالة، وندقق به جيدًا، لأننا سنجد حجم التحديات التي تواجه هذه الحكومة، والأسباب وراء التقدم بهذه الاستقالة».

لحظات فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية

وشدد «دولة»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية رغدة منير، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هذا الخطاب الخاص باستقالة الحكومة الفلسطينية يشكل تجربة وخارطة طريق، سواء لهذه الحكومة أو أي حكومة جديدة قادمة.

وتابع بقوله: «نمر الآن بلحظات ومرحلة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، وفيما يتعلق بمستقبل وجود الشعب الفلسطيني»، وأضاف: «إننا أمام مجزرة إبادة جماعية متواصلة، ومخطط احتلال قطاع غزة، والاعتداءات بالضفة الفلسطينية».

حكومة أشتية تضم كفاءات وبذلت جهداً كبيراً

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح أن حكومة أشتية هي حكومة كفاءات، وبذلت جهداً كبيراً، وجاءت في ظل أصعب الظروف، مشددًا على أن هذه المرحلة تتطلب حالة من التغيير والتجديد في شكل الحكومة، لتكون قادرة على إدارة الوضع الفلسطيني بالضفة والقدس وغزة أيضاً، وشدد على أنه يجب أن ينتبه الجميع إلى عدد المعطيات، لعل في مقدمتها إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتباه جيداً إلى شكل العلاقة بين الحكومة الجديدة وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.