إزاي تبقى مدرس تاريخ ناجح.. اعمل زي الأستاذ عصام في يحيى وكنوز

وجبة تاريخية دسمة وكم هائل من المعلومات والحكايات يقدمها كوكبة من النجوم ضمن السباق الرمضاني 2024 الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مسلسل الكرتون يحيى وكنوز، بواسطة مدرس التاريخ والطفلين يحيى وكنوز، ويسرد قصص مصر التاريخية ويحكيها لهم ويتناقشون معًا، وهو ما خلق تساؤل للعديد من الأشخاص كيف يصبح مدرس التاريخ ناجحًا ومحبوبًا؟.

ما الذي يمتاز به معلم التاريخ؟

استحوذ مسلسل الكرتون يحيى وكنوز على حب الجماهير منذ الجزء الأول، وعلق في أذهانهم شخصياته وأحداثه، وخلال البرومو التشويقي للجزء الثالث أُعيد لهم حكايات الأستاذ عصام، مدرس التاريخ، الذي يعلم يحيى وكنوز دومًا ويبقى معهم في مغامراتهم، بل إنهم يخافون عليه ويحبونه بشدة، وأراد الكثير من الناس معرفة التكنيك الخاص لحب التلاميذ له، وهو ما أجاب عنه أيمن نيازي، أستاذ مادة التاريخ، خلال حديثه لـ«الوطن»، معبرًا أن المعلم الجيد هو مَن يحترم عقلية تلاميذه.

صفات معلم التاريخ الناجح

«مدرس التاريخ أهم حاجة يكون مُلما بالمعلومات عشان يقدر يفهم تلاميذه بسلاسة وسهولة، ويبقى واثق في الطلاب ويؤمن بقدراتهم»، بحسب «نيازي»، وأضاف أنه يجب أن يمتلك عدة صفات ومهارات تتمثل في التالي:

- تبسيط الحكايات والمعلومات التاريخية.

- تعليم طلابك تحليل التاريخ بشكل نقدي.

- تبسيط سلسلة الأسماء والتواريخ والأحداث.

- حتى يكتسب الطلاب فهمًا أعمق وأكثر دقة للتاريخ من الممكن اصطحابهم لبعض الأماكن التاريخية.

- ربط التاريخ بالتجارب الحياتية.

- تحديد أن الهدف من التاريخ قبل البدء بالحصة التعليمية هو الفهم الجيد وتحصيل المعلومات لمعرفة تاريخ بلدنا.