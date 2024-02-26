أحمد فهمي: عائلة المكسيكي رحلة نبرز من خلالها جمال مصر

«رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية» هذا ما وصف به الفنان أحمد فهمي فيلمه الجديد «عائلة المكسيكي»، الذي بدأ تصويره مؤخرا في عدد من الأماكن بالقاهرة، مشيرا إلى أنه بدأ التحضير له منذ عام تقريبا، حينما كان يصور فيلمه الأخير «مستر أكس».

بدء التحضير لفيلم عائلة المكسيكي

وقال فهمي، في بيان رسمي صادر عنه: «بدأنا العمل على الفيلم والتحضير له فعليا من شهر مايو الماضي، ولكننا بدأنا التصوير مع الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري»، مؤكدا أن فيلم عائلة المكسيكي مختلف تماما عن الأعمال التي قدمها على شاشة السينما خلال الفترة الماضية، فهو بالفعل رحلة يخوضها المكسيكي من القاهرة إلى الإسكندرية ومنها للبحر الأحمر، وخلالها يمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

وقال فهمي: «يشاركني في الفيلم عدد من النجوم منهم روبي ولبلبة وأوس أوس وأحمد فهيم وحاتم صلاح، وعدد كبير من ضيوف الشرف الذين سيقدمون مشاهد مميزة خلال العمل سيفاجأ بها الجمهور».

أهمية العائلة وقيمتها في حياة أي شخص

وأضاف: «أحببنا من خلال الفيلم أن نقوم برحلة في العديد من الأماكن والمحافظات داخل جمهورية مصر العربية لنبرز مدى جمال بلدنا وأن بها الكثير الذي لم نكتشفه حتى الآن، ونحاول من خلال الفيلم تقديمها للجمهور المصري والعربي، كما نؤكد أيضا على أهمية العائلة وقيمتها في حياة أي شخص، والقوة التي تمنحها للفرد في مواجهة العديد من الأمور في المجتمع».

ومن المقرر أن يُعرض فيلم عائلة المكسيكي في موسم عيد الأضحى السينمائي ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لأحمد فهمي للسينما للعام الثاني على التوالي بموسم عيد الأضحى حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم «مستر اكس» والذي حقق أعلى إيراد في عام 2024 بمصر والوطن العربي مجتمعين.