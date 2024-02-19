أول صورة من فيلم «عائلة المكسيكي» لـ أحمد فهمي وروبي

بدأ أحمد فهمي وروبي في تصوير أولى مشاهد فيلمهما الجديد «عائلة المكسيكي» للمخرج حسام سليمان بأحد مواقع التصوير في القاهرة، وشارك في تصوير تلك المشاهد كل من النجمة لبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح.

قصة فيلم «عائلة المكسيكي»

الفيلم تدور أحداثه في أطار كوميدي حول «المكسيكي» الذي اعتاد على عمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم سيتم تصويره الفترة المقبلة في أكثر من محافظة بمصر، ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الأضحى ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لأحمد فهمي للسينما للعام الثاني على التوالي بموسم عيد الأضحى.

وعرض لـ أحمد فهمي في نفس التوقيت العام الماضي فيلم «مستر اكس» والذي حقق أعلى إيراد في عام 2023 في مصر والوطن العربي مجتمعين.

أبطال فيلم «عائلة المكسيكي»

فيلم «عائلة المكسيكي» إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم.

الفيلم تأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي الفيلم بطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج اتحاد الفنانين وليجسي برودكشن للإنتاج الفني.