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حياة كريمة: توزيع 10 آلاف وجبة على دور الأيتام والمسنين بالقاهرة الكبرى خلال أسبوع

كتب:

يسرا البسيوني
07:31 م | الإثنين 26 فبراير 2024
جانب من توزيع الوجبات

جانب من توزيع الوجبات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، توزيع 10 آلاف وجبة غذائية متكاملة العناصر على دور الأيتام والمسنين في القاهرة الكبرى لمدة أسبوع كامل، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت حياة كريمة، في بيان، أن المبادرة تأتي كهدف جديد وتحدي أكبر للمؤسسة ضمن مبادرة «سبيل»، مشيرة إلى أن أماكن التوزيع شملت مستشفيات القاهرة والجيزة والقليوبية.

تحقيق جزء كبير من أهداف المؤسسة بمساعدة المتطوعين 

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى الدور البارز الذي لعبه متطوعو حياة كريمة، مؤكدة أنه بمساعدة المتطوعين تمكنت المؤسسة من تحقيق جزء كبير من أهدافها، مشيرة إلى استمرار توزيع الوجبات خلال الأسبوع الجاري.

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بقلم يسرا البسيوني