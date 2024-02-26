حياة كريمة: توزيع 10 آلاف وجبة على دور الأيتام والمسنين بالقاهرة الكبرى خلال أسبوع

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، توزيع 10 آلاف وجبة غذائية متكاملة العناصر على دور الأيتام والمسنين في القاهرة الكبرى لمدة أسبوع كامل، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت حياة كريمة، في بيان، أن المبادرة تأتي كهدف جديد وتحدي أكبر للمؤسسة ضمن مبادرة «سبيل»، مشيرة إلى أن أماكن التوزيع شملت مستشفيات القاهرة والجيزة والقليوبية.

تحقيق جزء كبير من أهداف المؤسسة بمساعدة المتطوعين

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى الدور البارز الذي لعبه متطوعو حياة كريمة، مؤكدة أنه بمساعدة المتطوعين تمكنت المؤسسة من تحقيق جزء كبير من أهدافها، مشيرة إلى استمرار توزيع الوجبات خلال الأسبوع الجاري.