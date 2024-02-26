محافظ الغربية يتفقد نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في زفتى 

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من الموظفين الذين سيعملون في المجمعات الحكومية الخدمية الجديدة بقرى حياة كريمة، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير نظم وأدوات العمل وقدرات العاملين بالإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال متابعته مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، إذ تفقد أعمال رصف طريق نهطاي حنون بطول 500 متر بنسبة تنفيذ 22%، وأعمال تطوير شارع الجيش بزفتى لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي على الشوارع.

مشروعات حياة كريمة

وتابع مشروعات سندبسط «مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، نقطة شرطة سندبسط، مركز التأهيل المهني، وحدة طب الأسرة»، إضافة إلى متابعة أعمال رصف الشوارع المحيطة بالمشروعات.

تجميع وفرز القمامة

وتفقد المحافظ، أعمال بالنقطة الوسيطة بزفتي والمقامة على مساحة 11 ألف متر لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها، مما يساهم في الحد من تجمعات القمامة العشوائية.