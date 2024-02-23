معلومات عن معرض ديارنا 2024 للصناعات الحرفية.. انطلق اليوم

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، 9 معلومات عن معرض ديارنا 2024 للصناعات الحرفية، في دورته الـ 66 بالشراكة مع بنك إسكندرية، موضحة أنه تم إطلاق بطاقة «حرفي» لصنايعية مصر لإتاحة مزايا مصرفية وتشغيلية وتسويقية للحرفيين، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهم.

معرض ديارنا 2024 للصناعات الحرفية

- المعرض مُقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة.

- يُقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي».

- تُقام النسخة الـ 66 للمعرض تحت رعاية الاتحاد الأوروبي وبنك الإسكندرية.

- بدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتباراً من صباح اليوم الجمعة.

- يستقبل المعرض الجماهير حتى 9 مارس المقبل.

- يفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا.

- يشتمل المعرض على الكثير من المنتجات من الخامات البيئية.

- على هامش المعرض أطلقت بطاقة «حرفي».

- المعرض يقام على مساحة 3000 متر مربع.

- يستضيف 450 من العارضين.

- عرض منتجات أكثر من 4000 فرد يتناوبون على فترتين خلال المعرض.

آخر موعد لمعرض ديارنا للصناعات الحرفية

- الفترة الأولي تبدأ من 23 فبراير حتى 1 مارس المقبل.

- الفترة الثانية من المعرض تبدأ من 2 إلى 9 مارس.

- إتاحة فرصة تسويقية لأكبر عدد ممكن من العارضين.

- يستضيف المعرض محافظة سيناء والبحر الأحمر ليكونوا ضيف شرف الدورة (66).

- سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بالمحافظات.

- مشاركة عارضين من ضيوف مصر «السودان –سوريا- فلسطين- موريتانيا- جيبوتي- الصومال».