قائمة أكلات رمضان 2024 بدون مجهود.. «مش هتحتاج للتفكير»

«يا ترى في رمضان هنعمل أكل إيه».. سؤال يحير العديد من ربات البيوت خلال شهر رمضان المبارك، خاصة السيدات العاملات، الأمر الذي قد يسبب لهن مشكلة في تحضير الطعام، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أكلات رمضان على قد الإيد وفي نفس الوقت تكون لذيذة وممتعة.

جاءت من ضمن أكلات رمضان التي يمكن تحضيرها في الشهر المبارك هى كبسة بالدجاج أو اللحم وسلطة خضراء، بالإضافة إلى عصير مانجو، حيث يمكن تناول هذه الوقت في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك فهى تكون اقتصادية.

مكرونة سباجيتي وصينية كفتة وسمبوسة بالجبنة وسلطة فاصوليا من ضمن الأكلات التي يمكن تحضيرها في شهر رمضان المبارك وبالتحديد في الأسبوع الأول من الشهر، كما أنه يمكن تحضير رز معمر فلاحي وشوربة خضار، وأيضا سمبوسة بالجبنة أو دبابيس فراخ مقلية.

أكلات رمضان 2024

لم تقتصر أكلات رمضان عند هذا الحد، ولكن جاء من ضمن الأكلات هى صينية مكرونة بالبشاميل أودجاج مشوي، بالإضافة إلى سلطة زبادي وأيضا عصير تمر هندي من أجل تناوله بعد الإفطار، حيث يمكن تناول هذه الوجبة في الأسبوع الثاني من الشهر الكريم.

طاجن فراخ بالجبنة وأرز بالكاري وشوربة طماطم وعصير سوبيا من الأكلات الرمضانية التي تكون ممتعة وصحية في الشهر المبارك، إذ يمكن تناولها أيضا في الأسبوع الثاني، وكذلك يمكن جلاش بالدجاج أو اللحم، سلطة زبادي وقطايف باللحم المفروم عصير برتقال.

وتمكن تحضير أيضا وجبة كفتة جمبري، سمك فيليه وأيضا أرز السمك بالإضافة إلى سلطة طحينة، فضلا عن تحضير مكرونة، بطاطس محمرة وسلطة في الأيام الأخيرة من الشهر المبارك.

قائمة الأكلات الرمضانية

ومن ضمن الأكلات الرمضانية التي يمكن تحضيرها هي دجاج مشوي، وشوربة لسان عصفور وبطاطس مقلية وهى الوجبة يمكن تحضير في الأيام الأخيرة من الشهر المبارك، كما أنه يمكن تحضير محشي كرنب وفلفل ومحشي بصل وشوربة وبانيه.

كما أنه يمكن عمل وجبة بفتيك مشوي وشوربة لسان عصفور وكذلك سلطة خضراء، بالإضافة إلى طاجن بطاطس بالجبن ومكرونة بالصوص الأبيض وأيضا كفتة بالبطاطس وأرز بالشعيرية وسمبوسة بالجبنة وشوربة خضار.