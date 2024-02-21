اعملي أحلى سمبوسة بدون زيت.. هتوفري والطعم حكاية

السمبوسة من أهم الأطباق المتواجدة على موائد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، سواء كانت بحشوة حادقة أو حلوة، ويفضلها الجميع، إذ يعتبر من أهم الأطباق الجانبية التي يعتمدها الكثيرون، وخلال السطور التالية نستعرض لكم سر طريقة عمل السمبوسة بدون زيت للتوفير، بحسب الشيف أميرة شنب في أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي.

طريقة عمل السمبوسة بدون زيت

- يتم حشو السمبوسة على الطريقة المعتادة.

- يتم دهن صينية الفرن بزيت، ووضع السمبوسة وتدهن بكمية زيت قليلة.

سر عمل السمبوسة

- يجب الانتباه لتسخين الفرن قبل إدخال السمبوسة، لأن الفرن البارد سيسبب جفاف السمبوسة.

- السمبوسة في فرن ساخن بدرجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق.

- يجب متابعة السمبوسة خلال فترة التسوية في الفرن ليتم تقليبها وإخراجها حال ملاحظة احمرارها.

سر عمل السمبوسة بدون زيت باللون الذهبي

- يجب تقليب السمبوسة خلال فترة التسوية، للحصول على اللون الذهبي المرغوب فيه دون أن تترك مدة طويلة وتحترق في الفرن.

- تخرج السمبوسة، ويتم تغطيها لدقائق ثم تقدم في طبق التقديم وهي ساخنة، وهو ما يساعد على الاحتفاظ بحرارتها لأن السمبوسة المقلية بالفرن تكون جافة أكثر من المقلية.