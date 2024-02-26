تفاصيل مواعيد البنوك في رمضان للموظفين والعملاء

ذكرت مصادر مصرفية مطلعة، أن مواعيد البنوك في شهر رمضان المبارك الذي من المنتظر أن يبدأ من يوم 11 مارس 2024 ميلاديًا، ستكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواعيد البنوك في رمضان بالنسبة للموظفين تكون بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، أما بالنسبة لمواعيد البنوك في رمضان للعملاء أي يمكن العميل زيارة البنك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

مواعيد البنوك في رمضان

ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة عن مواعيد البنوك في رمضان، بشكل رسمي للموظفين في البنوك وللعملاء.

وكانت مواعيد البنوك في رمضان العام الماضي 2023، هي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا للموظفين، وللعملاء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

خدمات مجانية من البنوك

ويذكر أن البنوك المصرية تستعد لتقديم خدمات مجانية بداية من يوم 8 مارس وحتى 31 مارس للمواطنين، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، وإذ إنها تعتبر واحدة من فعاليات الشمول المالي من قبل البنك المركزي المصري.