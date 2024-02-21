عاجل.. مفاجأة سارة من البنوك لملايين العملاء.. تستمر 24 يوما

تستعد البنوك المصرية، لتقديم خدمات مصرفية مجانية بداية من 8 مارس المقبل، وحتى 31 من نفس الشهر، في إطار اهتمام البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي في كل المحافظات، والوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع.

البنوك المصرية تستعد لتقديم خدمات مجانية

وتقدم البنوك المصرية الخدمات المجانية بداية من يوم 8 مارس تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، وهي واحدة من فعاليات الشمول المالي من قبل «المركزي المصري».

وترصد «الوطن» في السطور التالية الخدمات المجانية المتاحة بعد 15 يومًا، في الفترة من 8 إلى 31 مارس.

الخدمات المصرفية المجانية لدعم الشمول المالي

- فتح حسابات مجانية سواء الجاري أو التوفير.

- إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.

- تتيح البنوك إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع مجانا أي بدون مصاريف أو حد أدنى.

- فتح حساب شمول مالي للشركات مجانًا، وكذلك النشاط الاقتصادي مجانًا.

- فتح حسابات الشباب مجانًا.

- إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في بعض الحالات.