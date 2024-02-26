امتحانات فبراير بمدارس القاهرة والجيزة الأسبوع المقبل

تشهد محافظات القاهرة والجيزة انطلاق امتحانات شهر فبراير لسنوات النقل الابتدائي والإعدادي بمختلف المدارس، حيث تعقد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، وشددت مديريات التعليم بالقاهرة والجيزة على ضرورة انتظام الطلاب لحضور الامتحانات في موعدها والحفاظ على انتظام العملية التعليمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية واحترازية حفاظا على سلامة الطلاب.

امتحانات شهر فبراير

ومن الجداول المقترحة لإجراء امتحانات شهر فبراير لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم الأحد الموافق 3 مارس لغة عربية وتربية دينية، الاثنين 4 مارس لغة إنجليزية وحاسب آلي، الثلاثاء 5 مارس مادة العلوم وتربية فنية، الأربعاء الموافق 6 مارس مادة الجبر وهندسة، الخميس الموافق 7 مارس مادة الدراسات.

التحويلات المدرسية

كما تواصل محافظة القاهرة استقبال طلبات التحويلات المدرسية من أجل التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، كما تقدم محافظة القاهرة العديد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور على موقع المحافظة من أجل التيسير على الأسر، حيث يتم تقديم الخدمات إلكترونيا لاختصار الوقت والجهد على الأسر، ومنها نتيجة رياض الأطفال، واستخراج شهادة بيان النجاح، الدليل التعليمي، نتيجة سنوات النقل، نتيجة الشهادة الإعدادية.