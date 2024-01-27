«حياة كريمة» تشارك في «Explore X» لتقديم الخدمات التعليمية لطلاب الثانوية والجامعات
كتب:
سهيلة هاني
03:24 م | السبت 27 يناير 2024
حياة كريمة
أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن وجودها كشريك للمسؤولية المجتمعية في حدث ضخم وهو «Explore X» الذي تنظمه شركة «OBM Education"» المتخصصة في تقديم الخدمات التعليمية لطلاب المدارس الثانوية والجامعات.
الانضمام لعائلة «حياة كريمة»
وأوضحت «حياة كريمة» أنه سيتم استقبال المشاركين في الجريك كامبس طول اليوم حتى الساعة 8 مساء، وذلك للرد على كل الاستفسارات، كما شجعت على التطوع والانضمام إلى عائلة «حياة كريمة».