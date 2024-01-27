«حياة كريمة» تشارك في «Explore X» لتقديم الخدمات التعليمية لطلاب الثانوية والجامعات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن وجودها كشريك للمسؤولية المجتمعية في حدث ضخم وهو «Explore X» الذي تنظمه شركة «OBM Education"» المتخصصة في تقديم الخدمات التعليمية لطلاب المدارس الثانوية والجامعات.

الانضمام لعائلة «حياة كريمة»

وأوضحت «حياة كريمة» أنه سيتم استقبال المشاركين في الجريك كامبس طول اليوم حتى الساعة 8 مساء، وذلك للرد على كل الاستفسارات، كما شجعت على التطوع والانضمام إلى عائلة «حياة كريمة».