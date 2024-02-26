وزير الخارجية يشدد على ضرورة تجنب التصعيد وزهق أرواح الأبرياء بغزة في رمضان

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري التقى يوم 26 فبراير الجاري، ميريانا إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات چنيف الخاصة بالشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، ومؤتمر نزع السلاح.

المساعدات الإنسانية لغزة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بحسب بيان على صفحة الخارجية على فيسبوك، أن مناقشات الوزير شكري مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تناولت بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، إذ حرصت المسؤولة الدولية على إطلاع الوزير شكري على تقييمات اللجنة الدولية للأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في المناطق المختلفة داخل غزة، وكذلك فيما يتعلق بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين ومن الطواقم الطبية والعمل الإنساني في القطاع.

إدخال المساعدات الإنسانية

في ذات الإطار، ثمن الوزير شكري الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الدولية في إطار الحيادية والاستقلالية لتقديم الدعم والحماية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة تحرك الأطراف الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين امتثالاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وفي إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وبما يستدعي إصدار قرار من مجلس الأمن وإقرار وقف إطلاق النار، فضلاً عن التنفيذ الكامل لبنود قرار المجلس رقم 2720 لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة لسكان القطاع بما في ذلك شمال غزة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن المناقشات تطرقت كذلك للمحادثات المتعلقة بالتوصل لصفقة جديدة وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى، إذ أكد الوزير شكري ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتجنب التصعيد في شهر رمضان وزهق المزيد من أرواح الأبرياء، منوها بتداعيات الأمر على توسيع دائرة العنف ومخاطره الأمنية على انفجار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة.

استمرار التنسيق لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين

ومن جانبها، أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة لاحتواء تداعياتها على جميع الأصعدة والعمل على إنهائها، مثمنة الجهود المصرية، والتعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ومنظمات ووكالات الإغاثة الدولية من أجل تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، مؤكدة الحرص على استمرار التنسيق مع الجانب المصري لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.