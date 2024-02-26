عالم أزهرى: قناة الناس بوابة الفكر الوسطي.. وتقدم وجبة معرفية من خلال برامج تناسب جميع أفراد الأسرة

أكد د. السيد عبدالبارى، من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، أنّ قناة «الناس» بوابة لإيصال الفكر الوسطى لعموم المسلمين فى العالم، تسعى لنشر الوعى الدينى الصحيح وتعزيز القيم والأخلاق وبناء الأسرة، كما تقدم وجبة معرفية تناسب جميع أفراد الأسرة وروحانيات الشهر الفضيل، وأضاف «عبدالبارى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن «سفراء دولة التلاوة» برنامج ينطلق عبر قناة الناس يهدف إلى إبراز إحدى القوى الناعمة للدولة المصرية.. فإلى نص الحوار:

جهود حثيثة لإيصال الفكر الوسطى لعموم المسلمين عبر قناة الناس.. ما هى؟

- تقوم قناة الناس الفضائية بالعديد من الجهود لإيصال الفكر الوسطى لعموم المسلمين فى العالم. أذكر، على سبيل المثال، البرامج الحوارية وبرامج الفتاوى التى تستضيف نخبة من علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء لمناقشة مختلف القضايا والفتاوى الدينية من منظور وسطى معتدل، كما تقوم القناة بنشر الوعى الدينى الصحيح، وتعزيز القيم والأخلاق وبناء الأسرة المصرية، هذا بالإضافة إلى المحتوى الرقمى عبر صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ومن ثَم فإن قناة الناس هى البيئة المعرفية الآمنة الواقعية التى تقدم رسالة الوسطية.

شهر رمضان عبر قناة الناس يكون مختلفاً.. ماذا عن خريطة العمل؟

- تتميز قناة الناس فى رمضان بعرض محتوى رائع يتسم بالواقعية والشمولية والتنوع، مع وجود محتوى هادف لأكثر من عالم من أساطين علماء الأمة، مثل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور يسرى جبر، والشيخ محمد عبدالباعث، والدكتور محمد مهنا، بالإضافة إلى تراث الأمة المتمثل فى حلقات خواطر الشيخ الشعراوى، ومحاضرات الشيخ البوطى، بالإضافة إلى برنامج لتصحيح التلاوة، والابتهالات الدينية ومديح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرامج لشباب العلماء والدعاة، وبرامج الفتاوى والأسرة والطفل، فهى وجبة معرفية تناسب جميع أفراد الأسرة وروحانيات الشهر الفضيل.

وماذا عن توجُّه قناة الناس للمسلمين بالخارج؟

- هناك برنامج «سفراء دولة التلاوة»، وهو برنامج دينى ينقل شعائر الصلاة من مختلف أنحاء العالم بأصوات قراء مصريين مبتعثين من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حيث يتم نقل شعائر صلوات العشاء والتراويح والفجر وكذلك أيضاً صلاة التهجد فى العشر الأواخر، كذلك نقل المحاضرات والندوات الدينية للأئمة والقراء والمبتهلين المبتعثين من وزارة الأوقاف عبر برنامج «سفراء دولة التلاوة»، بالتعاون بين القناة ووزارة الأوقاف، وهو برنامج يهدف إلى إبراز إحدى القوى الناعمة للدولة المصرية.

وماذا عن برنامج «فتاويك بأمان»؟

- دائماً ما يبحث المسلمون فى رمضان عن الفتوى، لذا تقدم قناة الناس عبر علماء ثقات ومؤتمنين برنامج الفتاوى تحت شعار «فتاويك بأمان»، وقد تعددت مميزات برنامج «فتاوى الناس»، حيث يقدم فتاوى من علماء موثوقين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية يتمتعون بسعة العلم والمعرفة، كذلك يتم التأكد من صحة الفتاوى قبل عرضها على الجمهور بما يوافق دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، وتتسم بالوضوح، فيتم شرح الأحكام الشرعية بطريقة واضحة سهلة بسيطة يفهمها الجميع، ويرجع ذلك لوجود الصنعة الإفتائية، وطريقة عرض المحتوى بصورة جيدة من خلال علماء دار الإفتاء، كذلك يتناول برنامج الفتاوى فى القناة مختلف الأحكام الشرعية المتعلقة بصيام رمضان، وغير ذلك مثل أحكام صدقة الفطر والاعتكاف، بجانب فتاوى الأحوال الشخصية.

لقناة الناس دورها فى تقديم الرعيل الجديد للدعوة.

- لعبت قناة الناس دوراً مهماً فى تقديم الرعيل الجديد للدعوة الإسلامية، فقد ساعدت القناة على إتاحة الفرصة لشباب الدعاة لعرض أفكارهم وآرائهم، كما ساهمت فى تعريف الجمهور بالدعاة الشباب مثل: مصطفى حسنى، ومصطفى ثابت، بالإضافة إلى ذلك فقد سعت القناة إلى نشر الخطاب الإسلامى الوسطى ومحاربة الفكر المتطرف، كما أنها تبنّت فكرة الكارتون الإسلامى مثل مسلسل «كارتون الأزهر»، ومسلسل: «كارتون نور»، من خلال أفكار إبداعية حققت نجاحاً كبيراً.

ماذا عما يفعله الصائم من أعمال خير؟

- على المسلم أن يُكثر فيه من أبواب الخيرات والصدقات وصلة الأرحام، وأن يحافظ فيه على الصلوات فى جماعة، خاصة صلاتى العشاء والتراويح، وأن يستحضر حال أهل الله ممسكاً لسانه وقلبه وجوارحه عما يُغضب الله، وذلك لكى ينال مغفرة الذنوب، ويسعد بكنوز من الحسنات، ويهنأ بالعتق من النيران، واستجابة الدعاء، وثواب ليلة القدر.

القيمة الروحية

تتعدد القيمة الروحية لعبادة صيام رمضان من تطهير وارتقاء للروح وجعلها فى معارج السالكين إلى الله، إلى جانب فاعلية الجانب التعبدى وكثرة العبادات فى هذا الشهر عما سواه، فيلتمس فيه الناس أبواب المساجد، ويبحثون عن لحظة ختم القرآن، لتنطلق القلوب خاضعة ذليلة بين يدى ربها، إنه عرس عظيم تمتزج فيه عوامل الرقى الروحى من الذكر والفكر والقرآن الكريم والدعاء.