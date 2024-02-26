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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: قناة «الناس».. واجهة الوسطية في رمضان

كتب:

محمد عزالدين
09:10 م | الإثنين 26 فبراير 2024
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء 27 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة إخفاء السلع.. وحافز جديد لأطباء المناطق النائية

- الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه للتاجر المخالف

-الحوار الوطني.. انطلاق جلسات المرحلة الثانية

- مناقشة غلاء الأسعار وارتفاع التضخّم

- مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة و«الحوار الوطني» لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى.. والنسخة الثانية ستكون أكثر قوة وفاعلية

- مقرر «الاستثمار»: جلسات المحور الاقتصادي تركز على مبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل وتخلق حلولاً واقعية للتحديات الراهنة.. ومشاركة الحكومة ضرورة

- الجلسات تستعرض مقترحات التخفيف عن المواطنين وممثلو «الحوار الوطنى»: نعمل جميعا لهدف واحد هو تحقيق صالح الوطن ونشكر الرئيس على الاستجابة.

- قناة «الناس».. واجهة الوسطية

- 28 برنامجا في رمضان.. وخريطة «الديجيتال»: محتوى ديني وثقافي موثق يعايش الواقع ويجمع بين الأصالة والمعاصرة

- الشباب نجوم على القناة لأول مرة.. وكوكبة كبيرة من علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء و«الأوقاف» وسفراء التلاوة

- دراما المتحدة.. رمضانك عندنا

 

الصفحة الثانية

- في اليوم الـ142 للعدوان الإسرائيلي: 30 ألف شهيد حصيلة مجازر غزة.. وحكومة فلسطينية جديدة لـ«توحيد الصف»

- «أونروا»: 80% من جوعى العالم بالقطاع.. وغارات إسرائيلية عنيفة في العمق اللبناني.. و«حزب الله» يستهدف تجمعا لجيش الاحتلال

- «تحيا مصر» يفتتح «دكان الفرحة» في المنوفية والشرقية

- «عاشور»: زيادة الشراكات الدولية بمشروعات التعليم العالي تعكس ثقة المستثمرين في القطاع

- التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والتعاون مع المؤسسات العالمية

- اعتماد إجراءات الشراكة مع «مصر السيادي» بهدف تنمية المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص

- وزير العمل: صرف 200 ألف جنيه للمتوفى و20 ألفا للمصاب في حادث «مركب منشأة القناطر»

- «شحاتة»: تم حصر المتضررين.. والدولة مستمرة في حماية العمالة غير المنتظمة

الصفحة الثالثة

- الجلسة الأولى تبحث غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم والسيطرة على الأسواق

- «مدبولي»: توجيهات رئاسية بمشاركة الحكومة في جلسات المنصة الوطنية.. وتكليف للوزراء والمسئولين بالتفاعل الإيجابي في الجلسات

- ممثلو «الحوار الوطني»: نعمل جميعا لهدف واحد هو تحقيق صالح الوطن ونشكر الرئيس على الاستجابة للمخرجات

- مقرر «الاستثمار»: النسخة الثانية ستكون أكثر قوة وفاعلية.. وتعمل على خلق حلول واقعية للتحديات الراهنة

- د. أيمن محسب: مشاركة الحكومة خطوة مهمة لعرض رؤيتها تجاه ما يتم طرحه خلال المناقشات

- مقال رأي لـ د. مصطفى بدرة، بعنوان: نافذة على الحوار الوطني

 

الصفحة الرابعة

- قناة «الناس».. واجهة الوسطية في رمضان

- 28 برنامجا في رمضان.. معايشة للواقع بما يتفق مع سماحة الإسلام

- «البيت» برنامج أسري لبناء الوعي و«آيات بينات» تفسير لكتاب الله و«نبي الرحمة» لشرح السنة المطهرة

- المفتي يكشف فضائل رمضان و«بغدادي» يجمع أهل الحب

و«مهنا» يُبحر مع أولياء الله في «مناجاة» و«حكايات الصالحين»

- خريطة «الديجيتال»: محتوى ديني وثقافي موثق يجمع بين الأصالة والمعاصرة كوادر جديدة.. تمنح الفرصة للشباب للظهور على شاشتها لأول مرة

 

الصفحة الخامسة

- على شاشة «الناس».. كوكبة متميزة من كبار علماء «الأزهر والإفتاء والأوقاف»

- «سفراء دولة التلاوة» في الخارج.. واجهة مشرفة لمصر بلد القرآن الكريم

- عالم أزهري: بوابة الفكر الوسطي.. وتقدم وجبة معرفية من خلال برامج تناسب جميع أفراد الأسرة وروحانيات الشهر الفضيل.. وتضم محتوى يتسم بالواقعية والشمولية

-مقال رأي لـ د. يوسف عامر بعنوان: بين الخوف والخشية

 

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ جمال حسين بعنوان: وتأتي الرياح بما تشتهي رأس الحكمة

- مقال رأي لـ د. محمد صلاح البدري بعنوان: «رأس الحكمة» تهزم أهل الشر

- مقال رأي لـ عماد فؤاد بعنوان: تحديات التنمية في مصر

- مقال رأي لـ لينا مظلوم بعنوان: الترحيل والتشرد.. آخر إنجاز للجماعة الإرهابية

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: «مصر» تقول: أهلا بالاستثمارات

-مقال رأي لـ دعاء حلمي بعنوان: لماذا «الحشاشين»؟!

 

الصفحة السابعة

- نعم للتغييرات لا للتدوير.. تشكيل جديد للأهلي أمام البلدية.. «شوبير» يحتفظ بحراسة المرمى.. «مروان» يعود.. وأزمة بسبب «كهربا»

- الفلوس بعد التأهل.. لاعبو الزمالك يطالبون بالمستحقات.. وأشعة لـ«زيزو»

-المنتخب أولاً.. مناقشات للخروج من مأزق معسكر الفراعنة.. ومفاجأة هداف الدوري

- في طريق الوداع.. لاعبو ليفربول يهدون «كلوب» بطولة جديدة.. لقب مستحق يدخل خزينة «صلاح».. و5 تتويجات تتنظره في 2024

 

الصفحة الثامنة

-الاختيار الأول للمشاهد العربي

- دراما «المتحدة» على شاشات الإمارات والسعودية والأردن

- علم فلسطين يرفرف في المدرجات.. تحية من دوري المظاليم

- اللوحة في ساعتين.. الرسم يعوض «ندى» عن السمع والكلام

- لوحات وساعات.. «سعيد» يبدع في الحفر على الزجاج بعد الستين

 

 

 

 

 

 

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بقلم محمد عزالدين