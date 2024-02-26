اقرأ في عدد «الوطن» غدا: قناة «الناس».. واجهة الوسطية في رمضان

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء 27 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة إخفاء السلع.. وحافز جديد لأطباء المناطق النائية

- الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه للتاجر المخالف

-الحوار الوطني.. انطلاق جلسات المرحلة الثانية

- مناقشة غلاء الأسعار وارتفاع التضخّم

- مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة و«الحوار الوطني» لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى.. والنسخة الثانية ستكون أكثر قوة وفاعلية

- مقرر «الاستثمار»: جلسات المحور الاقتصادي تركز على مبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل وتخلق حلولاً واقعية للتحديات الراهنة.. ومشاركة الحكومة ضرورة

- الجلسات تستعرض مقترحات التخفيف عن المواطنين وممثلو «الحوار الوطنى»: نعمل جميعا لهدف واحد هو تحقيق صالح الوطن ونشكر الرئيس على الاستجابة.

- قناة «الناس».. واجهة الوسطية

- 28 برنامجا في رمضان.. وخريطة «الديجيتال»: محتوى ديني وثقافي موثق يعايش الواقع ويجمع بين الأصالة والمعاصرة

- الشباب نجوم على القناة لأول مرة.. وكوكبة كبيرة من علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء و«الأوقاف» وسفراء التلاوة

- دراما المتحدة.. رمضانك عندنا

الصفحة الثانية

- في اليوم الـ142 للعدوان الإسرائيلي: 30 ألف شهيد حصيلة مجازر غزة.. وحكومة فلسطينية جديدة لـ«توحيد الصف»

- «أونروا»: 80% من جوعى العالم بالقطاع.. وغارات إسرائيلية عنيفة في العمق اللبناني.. و«حزب الله» يستهدف تجمعا لجيش الاحتلال

- «تحيا مصر» يفتتح «دكان الفرحة» في المنوفية والشرقية

- «عاشور»: زيادة الشراكات الدولية بمشروعات التعليم العالي تعكس ثقة المستثمرين في القطاع

- التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والتعاون مع المؤسسات العالمية

- اعتماد إجراءات الشراكة مع «مصر السيادي» بهدف تنمية المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص

- وزير العمل: صرف 200 ألف جنيه للمتوفى و20 ألفا للمصاب في حادث «مركب منشأة القناطر»

- «شحاتة»: تم حصر المتضررين.. والدولة مستمرة في حماية العمالة غير المنتظمة

الصفحة الثالثة

- الجلسة الأولى تبحث غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم والسيطرة على الأسواق

- «مدبولي»: توجيهات رئاسية بمشاركة الحكومة في جلسات المنصة الوطنية.. وتكليف للوزراء والمسئولين بالتفاعل الإيجابي في الجلسات

- ممثلو «الحوار الوطني»: نعمل جميعا لهدف واحد هو تحقيق صالح الوطن ونشكر الرئيس على الاستجابة للمخرجات

- مقرر «الاستثمار»: النسخة الثانية ستكون أكثر قوة وفاعلية.. وتعمل على خلق حلول واقعية للتحديات الراهنة

- د. أيمن محسب: مشاركة الحكومة خطوة مهمة لعرض رؤيتها تجاه ما يتم طرحه خلال المناقشات

- مقال رأي لـ د. مصطفى بدرة، بعنوان: نافذة على الحوار الوطني

الصفحة الرابعة

- قناة «الناس».. واجهة الوسطية في رمضان

- 28 برنامجا في رمضان.. معايشة للواقع بما يتفق مع سماحة الإسلام

- «البيت» برنامج أسري لبناء الوعي و«آيات بينات» تفسير لكتاب الله و«نبي الرحمة» لشرح السنة المطهرة

- المفتي يكشف فضائل رمضان و«بغدادي» يجمع أهل الحب

و«مهنا» يُبحر مع أولياء الله في «مناجاة» و«حكايات الصالحين»

- خريطة «الديجيتال»: محتوى ديني وثقافي موثق يجمع بين الأصالة والمعاصرة كوادر جديدة.. تمنح الفرصة للشباب للظهور على شاشتها لأول مرة

الصفحة الخامسة

- على شاشة «الناس».. كوكبة متميزة من كبار علماء «الأزهر والإفتاء والأوقاف»

- «سفراء دولة التلاوة» في الخارج.. واجهة مشرفة لمصر بلد القرآن الكريم

- عالم أزهري: بوابة الفكر الوسطي.. وتقدم وجبة معرفية من خلال برامج تناسب جميع أفراد الأسرة وروحانيات الشهر الفضيل.. وتضم محتوى يتسم بالواقعية والشمولية

-مقال رأي لـ د. يوسف عامر بعنوان: بين الخوف والخشية

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ جمال حسين بعنوان: وتأتي الرياح بما تشتهي رأس الحكمة

- مقال رأي لـ د. محمد صلاح البدري بعنوان: «رأس الحكمة» تهزم أهل الشر

- مقال رأي لـ عماد فؤاد بعنوان: تحديات التنمية في مصر

- مقال رأي لـ لينا مظلوم بعنوان: الترحيل والتشرد.. آخر إنجاز للجماعة الإرهابية

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: «مصر» تقول: أهلا بالاستثمارات

-مقال رأي لـ دعاء حلمي بعنوان: لماذا «الحشاشين»؟!

الصفحة السابعة

- نعم للتغييرات لا للتدوير.. تشكيل جديد للأهلي أمام البلدية.. «شوبير» يحتفظ بحراسة المرمى.. «مروان» يعود.. وأزمة بسبب «كهربا»

- الفلوس بعد التأهل.. لاعبو الزمالك يطالبون بالمستحقات.. وأشعة لـ«زيزو»

-المنتخب أولاً.. مناقشات للخروج من مأزق معسكر الفراعنة.. ومفاجأة هداف الدوري

- في طريق الوداع.. لاعبو ليفربول يهدون «كلوب» بطولة جديدة.. لقب مستحق يدخل خزينة «صلاح».. و5 تتويجات تتنظره في 2024

الصفحة الثامنة

-الاختيار الأول للمشاهد العربي

- دراما «المتحدة» على شاشات الإمارات والسعودية والأردن

- علم فلسطين يرفرف في المدرجات.. تحية من دوري المظاليم

- اللوحة في ساعتين.. الرسم يعوض «ندى» عن السمع والكلام

- لوحات وساعات.. «سعيد» يبدع في الحفر على الزجاج بعد الستين