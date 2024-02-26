اقرأ في عدد «الوطن» غدا: قناة «الناس».. واجهة الوسطية في رمضان
كتب:
محمد عزالدين
09:10 م | الإثنين 26 فبراير 2024
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء 27 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة إخفاء السلع.. وحافز جديد لأطباء المناطق النائية
- الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه للتاجر المخالف
-الحوار الوطني.. انطلاق جلسات المرحلة الثانية
- مناقشة غلاء الأسعار وارتفاع التضخّم
- مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة و«الحوار الوطني» لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى.. والنسخة الثانية ستكون أكثر قوة وفاعلية
- مقرر «الاستثمار»: جلسات المحور الاقتصادي تركز على مبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل وتخلق حلولاً واقعية للتحديات الراهنة.. ومشاركة الحكومة ضرورة
- الجلسات تستعرض مقترحات التخفيف عن المواطنين وممثلو «الحوار الوطنى»: نعمل جميعا لهدف واحد هو تحقيق صالح الوطن ونشكر الرئيس على الاستجابة.
- قناة «الناس».. واجهة الوسطية
- 28 برنامجا في رمضان.. وخريطة «الديجيتال»: محتوى ديني وثقافي موثق يعايش الواقع ويجمع بين الأصالة والمعاصرة
- الشباب نجوم على القناة لأول مرة.. وكوكبة كبيرة من علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء و«الأوقاف» وسفراء التلاوة
- دراما المتحدة.. رمضانك عندنا
الصفحة الثانية
- في اليوم الـ142 للعدوان الإسرائيلي: 30 ألف شهيد حصيلة مجازر غزة.. وحكومة فلسطينية جديدة لـ«توحيد الصف»
- «أونروا»: 80% من جوعى العالم بالقطاع.. وغارات إسرائيلية عنيفة في العمق اللبناني.. و«حزب الله» يستهدف تجمعا لجيش الاحتلال
- «تحيا مصر» يفتتح «دكان الفرحة» في المنوفية والشرقية
- «عاشور»: زيادة الشراكات الدولية بمشروعات التعليم العالي تعكس ثقة المستثمرين في القطاع
- التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والتعاون مع المؤسسات العالمية
- اعتماد إجراءات الشراكة مع «مصر السيادي» بهدف تنمية المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص
- وزير العمل: صرف 200 ألف جنيه للمتوفى و20 ألفا للمصاب في حادث «مركب منشأة القناطر»
- «شحاتة»: تم حصر المتضررين.. والدولة مستمرة في حماية العمالة غير المنتظمة
الصفحة الثالثة
- الجلسة الأولى تبحث غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم والسيطرة على الأسواق
- «مدبولي»: توجيهات رئاسية بمشاركة الحكومة في جلسات المنصة الوطنية.. وتكليف للوزراء والمسئولين بالتفاعل الإيجابي في الجلسات
- ممثلو «الحوار الوطني»: نعمل جميعا لهدف واحد هو تحقيق صالح الوطن ونشكر الرئيس على الاستجابة للمخرجات
- مقرر «الاستثمار»: النسخة الثانية ستكون أكثر قوة وفاعلية.. وتعمل على خلق حلول واقعية للتحديات الراهنة
- د. أيمن محسب: مشاركة الحكومة خطوة مهمة لعرض رؤيتها تجاه ما يتم طرحه خلال المناقشات
- مقال رأي لـ د. مصطفى بدرة، بعنوان: نافذة على الحوار الوطني
الصفحة الرابعة
- قناة «الناس».. واجهة الوسطية في رمضان
- 28 برنامجا في رمضان.. معايشة للواقع بما يتفق مع سماحة الإسلام
- «البيت» برنامج أسري لبناء الوعي و«آيات بينات» تفسير لكتاب الله و«نبي الرحمة» لشرح السنة المطهرة
- المفتي يكشف فضائل رمضان و«بغدادي» يجمع أهل الحب
و«مهنا» يُبحر مع أولياء الله في «مناجاة» و«حكايات الصالحين»
- خريطة «الديجيتال»: محتوى ديني وثقافي موثق يجمع بين الأصالة والمعاصرة كوادر جديدة.. تمنح الفرصة للشباب للظهور على شاشتها لأول مرة
الصفحة الخامسة
- على شاشة «الناس».. كوكبة متميزة من كبار علماء «الأزهر والإفتاء والأوقاف»
- «سفراء دولة التلاوة» في الخارج.. واجهة مشرفة لمصر بلد القرآن الكريم
- عالم أزهري: بوابة الفكر الوسطي.. وتقدم وجبة معرفية من خلال برامج تناسب جميع أفراد الأسرة وروحانيات الشهر الفضيل.. وتضم محتوى يتسم بالواقعية والشمولية
-مقال رأي لـ د. يوسف عامر بعنوان: بين الخوف والخشية
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ جمال حسين بعنوان: وتأتي الرياح بما تشتهي رأس الحكمة
- مقال رأي لـ د. محمد صلاح البدري بعنوان: «رأس الحكمة» تهزم أهل الشر
- مقال رأي لـ عماد فؤاد بعنوان: تحديات التنمية في مصر
- مقال رأي لـ لينا مظلوم بعنوان: الترحيل والتشرد.. آخر إنجاز للجماعة الإرهابية
- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: «مصر» تقول: أهلا بالاستثمارات
-مقال رأي لـ دعاء حلمي بعنوان: لماذا «الحشاشين»؟!
الصفحة السابعة
- نعم للتغييرات لا للتدوير.. تشكيل جديد للأهلي أمام البلدية.. «شوبير» يحتفظ بحراسة المرمى.. «مروان» يعود.. وأزمة بسبب «كهربا»
- الفلوس بعد التأهل.. لاعبو الزمالك يطالبون بالمستحقات.. وأشعة لـ«زيزو»
-المنتخب أولاً.. مناقشات للخروج من مأزق معسكر الفراعنة.. ومفاجأة هداف الدوري
- في طريق الوداع.. لاعبو ليفربول يهدون «كلوب» بطولة جديدة.. لقب مستحق يدخل خزينة «صلاح».. و5 تتويجات تتنظره في 2024
الصفحة الثامنة
-الاختيار الأول للمشاهد العربي
- دراما «المتحدة» على شاشات الإمارات والسعودية والأردن
- علم فلسطين يرفرف في المدرجات.. تحية من دوري المظاليم
- اللوحة في ساعتين.. الرسم يعوض «ندى» عن السمع والكلام
- لوحات وساعات.. «سعيد» يبدع في الحفر على الزجاج بعد الستين