قناة «الناس».. واجهة الوسطية في رمضان

تحت شعار «ما ينفع الناس»، تواصل قناة «الناس» خطابها الدينى الجامع بين الحداثة والتراث، الأصالة والمعاصرة، دون إفراط فى متغير ولا تفريط فى ثابت، حيث تُعنى بكل ما يهم الناس من أمور دينهم ودنياهم، وترسخ الوعى الدينى الصحيح والقيم والأخلاق بمنهج وسطى رشيد، وتعمل القناة على تحقيق الريادة الإعلامية الدينية، كآلية من آليات الحفاظ على مرجعية مصر فى الفكر الدينى المعتدل.

وتقوم «الناس» بواجبها فى خدمة كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، والتعريف بالإسلام وسماحته وإبراز معالمه الحضارية، وتأكيد وسطية الدين وبيان أهميتها للحفاظ على الفرد والمجتمع والوطن، حيث تقدم القناة فى شهر رمضان المقبل، محتوى دينياً وثقافياً موثقاً، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويعايش الواقع المجتمعى ومعالجة مشكلاته وقضاياه.

كذلك يعمل على بناء الثقافة الدينية عقيدةً وشريعةً وأخلاقاً لدى المتلقى بلغة مناسبة، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتفكيك الفكر المتطرف، وتعزيز المسئولية الوطنية لدى كل فرد فى المجتمع، وإظهار المبادئ العامة للحضارة فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

«الوطن» تستعرض خارطة قناة «الناس» فى رمضان، حيث تقدم القناة على مدار الشهر الكريم، 28 برنامجاً تمثل معايشة للواقع المجتمعى، كذلك خريطة «الديجيتال» التى تشمل محتوى دينياً موثقاً، كما أنها تقدم كوادر جديدة، من خلال منح الفرصة للشباب للظهور على شاشتها لأول مرة، بجانب كوكبة كبيرة من علماء الأزهر والإفتاء ووزارة الأوقاف، بخلاف مبعوثين لجميع أنحاء العالم، يمثلون «سفراء دولة التلاوة» وهم وجهة مشرفة لمصر بلد القرآن الكريم.