أسعار الياميش بمعارض «أهلا رمضان» في البحيرة.. الزبيب بـ80 جنيها

أعلنت الغرفة التجارية بالبحيرة، أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظة، وذلك بالتزامن مع افتتاح 4 معارض خلال الأيام الماضية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة.

وأوضحت الغرفة التجارية أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تصل إلى 30% مقارنة بالسوق المحلية، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

أسعار الياميش بمعارض أهلا رمضان 2024 في البحيرة

وأعلنت الغرفة التجارية، أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة البحيرة، وجاءت على النحو الآتي:

- قمر الدين مصري يبدأ من 25 جنيها

- كيلو القراصيا يبدأ من 240 جنيها

- سوداني (ربع كيلو) بـ 35 جنيها

- كيلو زبيب ميكس 100 جنيه

- قراصيا (ربع كيلو) بـ 60 جنيها.

- كيلو زبيب أحمر 80 جنيها.

كيلو زبيب ذهبي 100 جنيه

- مشمشية وسط (ربع كيلو) بـ 80 جنيها.

- باكو تمر هندي بـ 30 جنيها.

- كيلو زبيب كبير 100 جنيه.

- ربع كيلو زبيب كبير بـ25 جنيها.

- ربع كيلو زبيب ميكس بـ25 جنيها.

- لفة تمر هندي صغير 30 جنيها.

- كيلو سوداني مقشر بلغ نحو 240 جنيها.

- ربع كيلو لوز لوز بـ140 جنيها.

- ربع كيلو عين جمل بـ120 جنيها.

- كيلو المشمشية الوسط 220 جنيها.

- لفة تمر هندي كبير 75 جنيها.

افتتاح معارض أهلا رمضان في البحيرة

كان كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، قد افتتح اليوم معرض أهلا رمضان بأسعار مخفضة، وذلك بمركز المحمودية، ضمن خطة المحافظة للتوسع في فتح المعارض.

وأوضح السكرتير العام، أن فتح معرض أهلا رمضان يأتي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا توافر المنتجات من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية.

وأشار «غطاس»، إلى أن معرض أهلا رمضان في البحيرة، يضم اللحوم البلدية والحمراء وأقسام المجمدات من «خضر ولحوم ودواجن»، بأسعار أقل من السوق المحلية.

وأكد أن جميع الأسعار بالمعرض في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن المحافظة ستشهد على مدار الأسبوع الجاري، افتتاح عددًا من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأكد «غطاس»، أن مديرية التموين بالمحافظة تشن حملات لضبط الأسواق، طبقًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.