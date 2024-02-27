«الشباب» تختتم فعاليات منتدى التغيرات المناخية في الأقصر

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المنتدى الشبابي العربي الـ12 بعنوان «التغيرات المناخية وعلاقتها بالأمن المائي والأمن الغذائي» في المسرح الروماني بالأقصر وأسوان، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومظلة جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع «الاتحاد العربي للشباب والبيئة، ويونيسيف، ووزارة البيئة، وأوكساد».

توصيات مجلسي وزراء المياه

وجاءت فعاليات المنتدى انطلاقا من توصيات مجلسي وزراء المياه والبيئة العرب الأخير، بمشاركة 300 شاب وفتاة من 10 دول عربية، حيث جرى افتتاح أعمال المنتدى بمدينة أسوان الجديدة في المسرح الروماني، واستكملت فعالياته بمدينتي أسوان والأقصر.

ويشكل المنتدى منبرا إقليميا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبي.

مشاركة وفود من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية

وتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية وورش عمل ومشروعات بيئية، استمرت على مدار 7 أيام من الأنشطة البيئية، شارك فيها وفودا من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، إضافة إلى زيارات علمية وسياحية، منها جزيرة النباتات، ومعبد فيلة، والقرية النوبية، والغاية الشجيرية، والبر الغربي، ووادي الملوك، ومعبد الأقصر، ومعبد الكرنك.

وشهد البرنامج العلمي حالة من الإثراء بالتعامل مع جوانب قضية التغيرات المناخية، والتدريب والتوعية بكل ما تشمله من معلومات وتفاصيل تؤكد أهمية الوعي البيئي وكيف يكون الشباب سفراء المناخ والتنمية.