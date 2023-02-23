مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» لمدة عامين

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فى فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، والمنعقدة افتراضيا اليوم، حيث تم تسليم رئاسة الأمكاو لمصر لمدة عامين.

وزير الري: توطيد وحدة القارة الإفريقية

وفى كلمته، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره الكبير للمسئولية التي سيتحملها خلال العامين المقبلين كرئيس للأمكاو ممثلاً لمنطقة شمال أفريقيا، متوجهاً بالشكر الى كارل هيرمان جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا، والذي قاد الأمكاو بحكمة لمكافحة وباء كورونا، حيث تعتبر المياه والصرف الصحي عاملين هامين للتغلب على تداعيات هذه الأزمة الشديدة.

وأكد على إرادة مصر الصادقة في استئناف الزخم الذي بدأه جوستاف وحكومة ناميبيا لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة، وصياغة رؤية أفريقيا للمياه لما بعد عام 2025 بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا 2063 «إفريقيا التي نريدها»، وارتباطا بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمزمع عقده الشهر المقبل في نيويورك الذي سنسعى خلاله لعرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الأفريقية يمكن تقديمها إلى مؤتمر الامم المتحدة للمياه في شهر مارس المقبل.

مصر تتطلع للتعاون مع جميع الدول الأفريقية

وأكد تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية ، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة الافريقية، معرباً عن إيمانه بقدرة البلدان الأفريقية على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التعاون وتبادل الخبرات ومعالجة فجوة البيانات والتكنولوجيا وزيادة التمويل في قطاع المياه وتدريب بناء قدرات العاملين في قطاع المياه وزيادة التوعية بأهمية المياه لتحسين إدارة المياه والتعامل مع تحديات الزيادة السكانية وتفاقم ندرة المياه ، ومشيراً للدور الهام للأمكاو من خلال برامجه ومبادراته الطموحة في توفير التوجيه اللازم لتنفيذ إجراءات وبرامج تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والحفاظ على النظم الإيكولوجية الأفريقية ، ومجابهة التحديات التي تعيق تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و رؤية المياه الأفريقية 2025 والأجندة الأفريقية 2063.

أزمة المياه في أفريقيا

وأكد الدكتور سويلم أهمية الانتقال من السياسات إلى الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وزيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها والمعني بالمياه، خاصة أن أزمة المياه في أفريقيا ناتجة عن القصور في إدارة الموارد المائية ببعض الدول، في الوقت الذي تزداد فيه ندرة المياه بالعديد من الدول الأخرى بالقارة، مشيراً إلى أن المياه بالقارة الإفريقية تكفي لتوفير الاحتياجات المائية للجميع ولكن بشرط تحقيق التعاون بين الدول للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية .

وأشار إلى إطلاق مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين لمبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه خلال مؤتمر المناخ الماضي لتحفيز التعاون الشامل في مجال المياه للتكيف مع تغير المناخ وزيارة القدرة على الصمود وتقديم حلول للتكيف مع هذه التغيرات خاصة في المجتمعات والأنظمة البيئية الأكثر احتياجا بالقارة الإفريقية، متوجهاً بالدعوة لجميع الدول لدعم هذه المبادرة والتي تُعد نقطة انطلاق لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع على أرض الواقع في مجال التكيف مع تغير المناخ المائي ، كما تؤكد مصر على استعدادها لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات تحت مظلة هذه المبادرة لتدريب الكوادر الفنية الإفريقية الشقيقة في هذا المجال .