لميس الحديدي عن استقالة الحكومة الفلسطينية: واجهت أصعب المواقف بشجاعة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تطورات متسارعة في شأن القضية الفلسطينية مع تقدم حكومة الدكتور محمد أشتية باستقالتها، وفق أنباء رشحت أن ذلك يأتي في إطار ترتيبات سياسية وحكومية، في مرحلة ما بعد الحرب.

ووجهت «الحديدي» عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: الشكر لحكومة الدكتور أشتية، مشيدة بصمودها على مدار أربعة أشهر منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، قائلة: «حكومة أشتية واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة، عاشت شهور الحرب الصعبة منذ السابع من أكتوبر».

وواصلت: «حكومة الدكتور أشتية واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة، وعاشت شهور الحرب الصعبة، وقدمت كل ما تستطيع في الأوقات الصعبة والمتأزمة».

وذكرت «الحديدي»، أن الأنباء تتجه إلى أن الحكومة المقبلة ستكون «تكنوقراط»، وليس فصائلية قائلة: «بينما من جهة أخرى، تنتقل جولات المفاوضات للدوحة بعد القاهرة وباريس، ربما نصل لاتفاق وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان».

ولفتت إلى أن هناك تصاعد للتوترات بين الاحتلال وحزب الله، وأنه لثاني مرة منذ بداية الحرب، يتم استهداف مناطق خارج الجنوب اللبناني، تحديدا شرقا في مدينة بعلبك.