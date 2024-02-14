حسن المستكاوي يروي قصة وفاة أسطورة النادي الإسماعيلي في «صاحبة السعادة»

عرض برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلامية إسعاد يونس، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حادث أليم كان سبب في وفاة أسطورة نادي الإسماعيلي الأول».

اسمه محمد مرسي حسين وشهرته «رضا» من مواليد الإسماعيلية، وفي عام 1945 انضم لأشبال نادي الإسماعيلي، وبفضل جهوده مع زملائه أعادوا الإسماعيلي للنور مرة أخرى في عام 1957 بعد فترة خفوت.

وكان رضا عاشقا للكرة، ولقبه الجمهور بالساحر ولعب 80 مباراة دولية، وفي عام 1962 قرر اللعب في الأهلي، فمنعه جمهور الإسماعيلي، وبالفعل، قرر التضحية بمستقبله المادي من أجل اللعب في الإسماعيلي، حيث عاد إلى الإسماعيلية لقيادة الفريق.

وكان للقدر رأي آخر، حيث مات في حادث سيارة في عام 1965، بعدما انقلبت به السيارة قرب إيتاي البارود أثناء تفاديه عربة نقل، ولكن ذكراه مازالت باقية في قلوب الدراويش.

وقال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن وفاة رضا في هذا الحادث جعله أسطورة، مشيرًا إلى أن الطريق الذي مات فيه كان سببا في حوادث تعرض لها لاعبون آخرون، حيث مات لاعب الإسماعيلي الأسبق محمد حازم، والسباح زيتون الذي كان أحد أبطال السباحة الطويلة في مصر.