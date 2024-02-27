أستاذ اقتصاد: تواصل الحوار الوطني مع الحكومة يؤدي للتركيز على التحديات

قالت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنّ انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة وبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني، لصياغة روشتة اقتصادية، أمر في غاية الأهمية.

تواصل الحوار الوطني مع الحكومة

ولفتت «نصار» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، إلى أن تواصل الحوار الوطني مع الحكومة أمر مهم سيؤدي للتركيز على التحديات الموجودة، وبناء عليه سيتم خروج توصيات تخدم ذلك.

مشروع رأس الحكمة استثمار مباشر

وأشارت إلى أن مشروع رأس الحكمة يعتبر استثمارًا مباشرًا، للدولة مع شريك عربي يثق في وضع أمواله بالدولة المصرية.

وأكملت أن الإمارات تضمن أنها وضعت أموالها في بيئة مناسبة مهيأة للنجاح ومكتملة بكل الخدمات، لافتة إلى أن هذا المشروع جاء في مجال السياحة بمنطقة واعدة سيكون لها عوائد للطرفين.

وتابعت: «مشروع رأس الحكمة أعاد الثقة في الاقتصاد المصري وعائده يعتمد على الاستمرارية بشأن تعدد الصفقات المشابهة، في ظل الالتزامات المالية الكبيرة والمتأخرات، وهو ما يحتاج الاستمرار».