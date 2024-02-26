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أزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد أنور السادات

كتب:

محمد أباظة
10:35 م | الإثنين 26 فبراير 2024
محمد أنور السادات

محمد أنور السادات

كشف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، تفاصيل الحالة الصحية للنائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

الحالة الصحية لـ«السادات»

وكشف عفت السادات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تعرض لأزمة قلبية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال، إن «السادات» تعرض لأزمة صحية مفاجئة، اضطر على إثرها إلى الانتقال لأحد المستشفيات بمنطقة التجمع، وتم تركيب دعامة له، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى صباح الغد الثلاثاء، بعد تماثله للشفاء.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.