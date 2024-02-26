كتابة الأسعار على المنتجات.. احذر العقوبة

تتابع الحكومة من خلال وزارة التموين ضوابط كتابة الأسعار على المنتجات والعقوبة المقررة في هذا الشأن حيث منحت وزارة التموين فرصة أمام التجار والشركات والمصنعين حتى 1 مارس المقبل، من أجل الالتزام بتدوين وكتابة السعر على المنتجات الغذائية على الأرفف داخل المحال والسوبر ماركت في أماكن بارزة وواضحة أمام المواطنين.

موعد التطبيق

وأشارت وزارة التموين إلى أنه بداية من مطلع الشهر المقبل يتم التطبيق الفعلي لقرار طباعة الأسعار على السلع الاستراتيجية، وتحديدا مهمة الأرز، السكر، الزيت، الفول، اللبن، المكرونة، الجبن الأبيض» حيث يتم إلزام الشركات والمصنعين والتجار بهذا الأمر.

حملات التموين

ووفقا للخبير التمويني المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقا، يشمل قرار وزير التموين الرقابة والتفتيش من قبل حملات التموين وحماية المستهلك بالتنسيق مع المديريات لإلزام المصنعين والتجار بكتابة السعر على كل منتج داخل المحل أو السوبر ووضع لاصق خاص بالسعر على كل منتج لحين طباعة السعر.

وأشار إلى أن قرار تطبيق طباعة السلع على السوق بعد المهلة التي تخطت أكثر من شهر ونصف حتى يقوم التجار والمصنعين بتوفيق أوضاعهم وطباعة الأسعار على المنتجات، وغير مسموح لأي سلسلة تجارية بعرض السلع دون طباعة السعر.

وحول عقوبات المخالفين، حددت اللجنة العليا للتسعير برئاسة وزير التموين، غرامة تصل إلى مليوني جنيه، ومصادرة البضائع، وسحب الترخيص والغلق، والحبس في حالة عدم الالتزام بقرار وزير التموين وفق القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك.