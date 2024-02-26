مخططات الاستيطان.. سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة يواجهون معاناة من نوع آخر

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، تقريراً تلفزيونياً مساء اليوم الاثنين، عن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

تساءل التقرير: «كيف تمنع خطة الاستيطان الإسرائيلي تطبيق حل الدولتين؟»، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يعيش في سكان قطاع غزة معاناة إنسانية غير مسبوقة، من نيران القصف وقسوة الحصار على مدار أكثر من 4 أشهر، يواجه سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة معاناة من نوع آخر، بداية من التضييق والاعتقالات، وصولاً إلى الاعتداءات المتكررة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين.

ويستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه «الإبادة الصامتة» تنفيذ مخططها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنفيذ مخطط بناء المستوطنات، ضاربة بكل الأعراف والقوانين الدولية عُرض الحائط.

وأعلنت حكومة الاحتلال مؤخراً خطتها بشأن بناء نحو 3300 وحدة استيطانية جديدة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وسرعان ما أثار هذا القرار قلقاً في الأوساط الأوروبية والأمريكية، واعتبر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن هذه الخطوة «خطيرة»، لأنها تعرقل جهود السلام، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بينكن، عن شعوره بخيبة أمل.