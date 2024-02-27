رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ أمراض دم: مشروع مشتقات البلازما أمن قومي لتحقيق الاكتفاء من الأدوية

كتب:

طارق صقر
03:09 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
برنامج حديث الأخبار

برنامج حديث الأخبار

قال الدكتور محسن الألفي، أستاذ أمراض الدم بجامعة عين شمس، إن مشروع مشتقات البلازما، بمثابة أمن قومي لمصر، ويحقق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية.

المشروع القومي لمشتقات البلازما

وتابع «الألفي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث الأخبار» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع  يضاهي الدول الكبرى في أوروبا وأمريكا، في توطين هذه التكنولوجيا، فضلا عن أنه يضم 9 مراكز، منها 6 جرى افتتاحهم بالفعل، وحصلت على معايير الجودة كاملة.

طريقة سحب البلازما من الدم

وأضاف أن الأجهزة على أعلى مستوى، ويجري سحب البلازما من الدم، ويعاد مرة أخرى إلى جسم المتبرع.

وأشار إلى أن عدد المتبرعين يعد عامل أمان في المشروع، لافتا إلى أن هناك إشرافًا دوليًا ومحليًا على أعلى مستوى، لضمان مستوى الأمان المطلوب،

 

اقرأ المزيد:

شعبة الأدوية: مصر ستصبح من أكبر دول العالم في صناعة مشتقات البلازما خلال 2024

مدبولي يتابع موقف مشروع مشتقات البلازما: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها

ماذا يحدث إذا لم يحصل المريض على مشتقات البلازما؟.. «الصحة» تجيب

بدران: السيسي حول تصنيع مشتقات البلازما من حلم لحقيقة في ظل كورونا

انعقاد لجنة أمراض الدم للأطفال بسوهاج لأول مرة.. اعرف الموعد والخدمات
بقلم طارق صقر