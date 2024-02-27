أستاذ أمراض دم: مشروع مشتقات البلازما أمن قومي لتحقيق الاكتفاء من الأدوية

قال الدكتور محسن الألفي، أستاذ أمراض الدم بجامعة عين شمس، إن مشروع مشتقات البلازما، بمثابة أمن قومي لمصر، ويحقق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية.

المشروع القومي لمشتقات البلازما

وتابع «الألفي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث الأخبار» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يضاهي الدول الكبرى في أوروبا وأمريكا، في توطين هذه التكنولوجيا، فضلا عن أنه يضم 9 مراكز، منها 6 جرى افتتاحهم بالفعل، وحصلت على معايير الجودة كاملة.

طريقة سحب البلازما من الدم

وأضاف أن الأجهزة على أعلى مستوى، ويجري سحب البلازما من الدم، ويعاد مرة أخرى إلى جسم المتبرع.

وأشار إلى أن عدد المتبرعين يعد عامل أمان في المشروع، لافتا إلى أن هناك إشرافًا دوليًا ومحليًا على أعلى مستوى، لضمان مستوى الأمان المطلوب،