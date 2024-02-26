الاستعلام عن برنت التأمينات الاجتماعية 2024.. خطوات سهلة وبسيطة

يعتبر الاستعلام عن برنت التأمينات الاجتماعية 2024، أحد أهم الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن للتقديم للوظائف أو لجهة العلم حال طلبها، ويتيح موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رابط الاستعلام عن برنت التأمينات.

خطوات الاستعلام عن برنت التأمينات الاجتماعية 2024

ويمكن الاستعلام عن برنت التأمينات الاجتماعية 2024، بطريقة سهلة من الهاتف المحمول ودون أن تكلف نفسك لزيارة أحد فروع هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال الدخول على رابط موقع الهيئة من هنــــــــــا، واتباع الخطوات التالية:

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- إدخال البيانات الشخصية وتشمل الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- انقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- تظهر بيانات الرقم التأميني.

ويمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال التواصل مع هيئة التأمينات الاجتماعية عبر الخط الساخن 16217.

خطوات الحصول على الرقم التأميني لأول مرة

يمكن استخراج الرقم التأميني لأول مرة من خلال التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني، وإحضار شهادة وبطاقة الرقم القومي، ويقدم الطلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

خدمات موقع التأمينات الاجتماعية

ويقدم موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عددا من الخدمات منها:

- خدمات المؤمن عليهم.

- خدمات أصحاب الأعمال.

- خدمات أصحاب المعاشات.

- خدمات المستفيدين.

- خدمات لغير المصريين.

- خدمة العمالة غير المنتظمة.

- خدمة تسجيل رقم تأمين.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- عرض السيارات المملوكة لمالك.

- استعراض كشف حساب السيارة.