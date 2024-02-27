لن تحتاج إلى أدوية.. علاجات طبيعية للصداع تقضي على الألم سريعا

يعد الصداع أزمة شائعة تطارد ملايين البشر حول العالم، ولكن دراسة حديثة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، توصلت إلى أنّ النساء أكثر عرضة 3 مرات من الرجال للإصابة بالصداع.

وبينما تلعب العوامل الوراثية دورًا كبيرًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصداع النصفي، فأنّ التحولات الهرمونية تعد أيضًا محفزًا رئيسيًا، كما تؤكد طبيبة الأعصاب لوري كنيبر الأستاذة في علم الأعصاب، بكلية الطب بجامعة بيتسبرج.

كيف يمكن القضاء على الصداع بطرق طبيعية؟

يعد الفصل الذي نعيشه عاملا أساسيًا في تفاقم آلام الصداع، بحسب الطبيبة التي قالت: «عندما يتغير الضغط الجوي في الربيع، يصاب العديد من الأشخاص بالصداع»، موضحة أن تغيرات الضغط في الجيوب الأنفية، يمكن أن تؤدي إلى الألم.

وبحسب الدراسة، فأنه بغض النظر عن نوع الصداع الذي تعاني منه، فهناك استراتيجيات بسيطة أثبتت فعاليتها في تهدئته، من خلال علاجات طبيعية دون الحاجة إلى الأدوية.

ووفقا لتقرير نشر في موقع «firstforwomen»، فأن أفضل طريقة طبيعية لتخفيف الصداع النصفي هي تناول المغنيسيوم، الذي يقوم بأكثر من مجرد تهدئة آلام العضلات، بل أنه يروض الصداع النصفي أيضًا.

لا يعتبر المغنيسيوم مفيدًا لتهدئة آلام العضلات فحسب، فهو علاج فعال للصداع النصفي.

تظهر الأبحاث أنّ المغنيسيوم يحد أيضًا من التوتر وصداع الجيوب الأنفية، عن طريق تهدئة شبكة الأعصاب والعضلات، التي يمكن أن تسبب الألم.

أسباب الصداع الشائعة وطرق طبيعية للقضاء عليه

في المقابل، ومع تواجد الشاشات في كل مكان، وآثارها المسببة للصداع، أظهرت دراسة في طب العيون والبصريات الفسيولوجية أن 64% إلى 90% من مستخدمي الكمبيوتر، يعانون من أعراض بصرية، والتي قد تشمل إجهاد العين أو الصداع.

علاجات طبيعية جيدة للصداع:

شاي الزنجبيل:

أظهرت دراسة نُشرت في «مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية» أنّ المركبات الموجودة في الزنجبيل تهدئ الخلايا البدينة، التي تسبب أعراض الحساسية، وذلك لأن الـ«جينجيرول»، وهو مركب موجود في العشبة، يحسن عملية الهضم ويسرع إفراغ المعدة.

وبحسب الدراسة، ومن أجل الحصول على الفوائد المنتظرة، يجب شرب 2-3 أكواب من شاي الزنجبيل يوميًا.