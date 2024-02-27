حدّدت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، المستندات المطلوبة لكتابة استمارة الثانوية العامة «خدمات» وذلك للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، استعداداً لامتحانات الشهادة الثانوية التي من المقرر أنّ تنطلق خلال شهر يونيو المقبل.

المستندات المطلوبة لكتابة استمارة الثانوية العامة «خدمات»

ووفقاً لما أعلنته مديريات التربية والتعليم بالمحافظات فإنّ المستندات المطلوبة لكتابة استمارة الثانوية العامة «خدمات» هي كالتالي:

1- شهاده ميلاد كمبيوتر + صورة منها.

2 - (5) صورة شخصية 4×6 مكتوب أسفلها اسم الطالب.

3- صورة بطاقة الطالب.

4- صورة بطاقة ولي الأمر.

5- إيصال دفع المصروفات الدراسية والتابلت والاستمارة + صورتين من الإيصال.

6- بيان نجاح الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم تقديم المستندات المطلوبة لكتابة استمارة الثانوية العامة «خدمات» إلى إدارة شؤون الطلاب بالمدرسة الثانوية الملتحق بها الطالب، من خلال الطالب أو ولي أمره.

موعد انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية 2024

ومن المقرر انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية 2024 بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، حيث تستمر لمدة شهر، وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024 المقبل.