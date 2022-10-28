رابطة مصنعي السيارات: البيع مستمر بشكل طبيعي وتراجع كبير في «الأوفر برايس»

قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إنّ بيع السيارات في مصر مستمر بشكل طبيعي، ولا توجد أية مشاكل، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ولا تعبر مطلقاً عن الواقع ولكن هناك قلة في المعروض من السيارات بالسوق المصرية، موضحًا أن زيادة أسعار السيارات في مصر مرتبطة بسعر صرف الدولار الجمركي كما يضاف على سعر السيارة سعر الشحن والتخزين في الموانئ والجمرك.

تراجع «الأوفر برايس»

وبحسب «سعد»، هناك تراجع كبير للأوفر برايس، ما يؤكد أن أسعار السيارات في مصر من الممكن أن تستقر، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن تعليق عمليات البيع بالتقسيط هي أيضاً مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الأوفر برايس تراجع بشكل كبير مع صدور قرار السماح للمغتربين باستيراد السيارات الخاصة بهم.

استيراد سيارة للاستعمال الشخصي من الخارج

وفي بداية الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، في استيراد سيارة للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، يتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة.