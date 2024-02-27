طن الحديد ينخفض 6 آلاف جنيه.. اعرف سعره في السوق الآن

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 انخفاضًا كبيرًا في عدد كبير من الأنواع، يصل إلى 6 آلاف جنيه، كما سجل سعر طن حديد عز نحو 53520 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وتراجعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مصر، إذ تتراوح الأسعار ما بين 47300 جنيه إلى 54 ألف جنيه.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الحديد اليوم، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة، من جانب الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد عز نحو 53.520 جنيهًا للطن، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 53.520 جنيهًا للطن، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 54 ألف جنيه للطن، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد المراكبي نحو 53520 جنيهًا للطن، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

سجل سعر حديد المصريين نحو 49920 جنيهًا للطن، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد العشري نحو 53 ألف جنيه للطن، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد الجارحي نحو 47300 جنيه للطن بتراجع 6 آلاف جنيه، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 52 ألف جنيه للطن بتراجع 1000 جنيه، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد الكومي نحو 52 ألف جنيه للطن، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد العلا نحو 51500 جنيه للطن، بتراجع 500 جنيه، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 33500 جنيه للطن، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.