«السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي».. جلسة متخصصة بالحوار الوطني

تحت عنوان «السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي»، عقد الحوار الاقتصادي جلسته الثالثة والمتخصصة اليوم ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار.

السياسة النقدية

جاء ذلك بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء.

وناقشت الجلسة أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.

الحوار الاقتصادي

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد الحوار الاقتصادي، الذي يستهدف تقديم مبادرات ومقترحات تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.