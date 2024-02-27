عبد العزيز مخيون: أشارك في 3 مسلسلات رمضانية.. منها عمل صعيدي

كشف الفنان عبد العزيز مخيون، عن أعماله القادمة خلال شهر رمضان المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

أعمال الفنان عبد العزيز مخيون في رمضان

وتابع عبد العزيز مخيون، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي: «لدي 3 أعمال متنوعة، منهم عمل صعيدي وهو جديد ومتميز، لأنه لغة صعيدية حقيقية ليست مفتعلة، كما أن العمل يتناول قضية اجتماعية وأتمنى ينال تقدير الجمهور».

وأضاف أنه يوجد عمل آخر وهو «ألف ليلة وليلة» يعتبر عملا خيريًا، من إخراج إسلام خيري، والذي يمتلك خيالا بارعًا، خاصة أن هذا العمل يعتمد على الخيال، وأتوقع أن يكون باهرًا.

مسلسل المعلم

وأكمل أن العمل الأخير، هو مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، وسوف ينال إعجاب الجمهور.

وعن كيفية التنسيق بين الثلاثة أعمال في نفس الوقت، قال «مخيون»: «بحاول أفصل بين هذه الأعمال، وأخذ راحة بين كل عمل وعمل، وأتمنى أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور».

وتابع: «أفكر في العمل بمجرد إبلاغي به، وأحيانا الأمر يصل لمرحلة التوتر بسبب حرصي عليه».