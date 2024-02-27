عبد العزيز مخيون: ركاكة العمل وزهد الأجر من أسباب رفضي للأعمال الفنية

قال الفنان عبد العزيز مخيون، إنه لم يحاول الاستفادة من الفن ماديًا، معقبا: «الفن عندي رسالة أقوم بإبلاغ الناس بها، وكسبت مكاسب أكثر من المادية، وتقدير الناس لي».

لماذا يرفض عبد العزيز مخيون الأعمال الدرامية

وتابع «مخيون» خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي: «لم أحسن الاختيار في بعض الأعمال الفنية أو الاعتذار عليها، مثل مسلسل العائلة موضحًا:« رفضت بعض الأعمال وقراري حينها كان غير صائب».

وأكمل: «اعتذاري عن الأعمال، كان يتم وفقًا لثلاثة أمور، وهم ركاكة العمل أو مخالفته للمعتقدات السياسية ناهيك عن زهد الأجر».

وأوضح عبد العزيز مخيون، أن دخول التجارة في الفن أدى إلى هبوط مستوى الفن بالتدريج.

وكشف عن علاقة الفنانة سعاد حسني بالكاميرا: «سعاد كانت فنانة متواضعة تحب العلم، وكانت علاقتها بصلاح جاهين قوية واستطاع تعليمها، ورأى أنها موهبة كبيرة حاول أن يثقلها، وساعدته في تلك الفنانة سعاد حسني».

علاقة الفنانة سعاد حسني بالكاميرا

وأضاف: «سعاد حسني كانت تخاف الكاميرا، خصوصًا لو كان هناك مشهدًا طويلا، وكانت تجلس طوال الليل لحفظة، فهي إنسانة صادقة وواعية ومتواضعة، عكس ما نراه الآن».

وأكمل: «مرة كنا بتصور في ستوديو الأهرام لفيلم الجوع، والتصوير كان في البرد الشديد، وكان متواجدًا اثنين كومبارس ملابسهم باليه لا تقي من البرد، وسعاد وقتها كانت تحاول مساعدتهم أثناء العمل استشعارًا بهم خلال البرد الشديد فهي كانت إنسانة».