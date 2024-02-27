5 دول يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة.. تعرف عليها

يوفر الجواز السفر المصري 5 دول يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة، مما يعطيك فرصة الذهاب في معرف واستكشاف الدول الأخرى بدون الحاجة إلى الانتظار الطويل، في سفارات الدول الأجنبية، من أجل استكمال الأوراق المطلوبة.

وأتاح مؤشر «باسبور إندكس» 5 دول يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة، لتوفير فرص لخلق لرحلات أسرع، والتعرف على حضارات وثقافات الدول الأخرى.

وتأتي في مقدمة 5 دول يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة، دولة عربية وهي «الأردن» لمدة 30 يومًا.

5 دول يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» 5 دول يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة:

1- الأردن.

2- غامبيا.

3- ماليزيا.

4- دومينيكا.

5- فلسطين.

ماذا نعرف عن ماليزيا وغامبيا؟

ماليزيا: تعد من إحدى أروع الوجهات السياحية في العالم حيث تتميز بتنوعها الطبيعي الغني وبوجود أكبر غابات ومحميات طبيعية في العالم، تتميز أيضًا بحداثتها النسبية واهتمامها بقطاع السياحة كمورد هام للاقتصاد الوطني.

تجمع ماليزيا بين التنوع البيئي والثقافي والعرقي، إضافة إلى العادات والتقاليد والتراث الغني.

غامبيا: تلعب دورًا كبيرًا في السياحة بفضل شواطئها الجميلة التي جعلتها وجهة سياحية رائجة في المنطقة، تتميز هذه الولاية بمحميات طبيعية عالمية المستوى، حيث توجد أنواع نادرة من الطيور تعتبر الأفضل في القارة.