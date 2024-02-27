تفاصيل صادمة عن ليلة «طوفان الأقصى».. الاحتلال الإسرائيلي فقد توازنه

كشفت قناة «12» العبرية، تفاصيل جديدة حول الليلة التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023، تشير إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي فقد توازنه عندما فوجئ بالهجوم الخاطف من الفصائل الفلسطينية ولم يكن يتوقع شدته.

وذكرت القناة في تقريرها، طلب القيادة الجنوبية الإسرائيلية إرسال طائرات مروحية عسكرية إلى مناطق قريبة من الحدود مع غزة، تحسبًا لأي هجوم من الفصائل الفلسطينية، قد جرى رفضه.

ويجدر بالذكر أن المروحيات تتمركز بشكل دائم في قاعدة رامون، ويجري نقلها إلى قاعدة في وسط الاحتلال الإسرائيلي، لتكون قادرة على الاستجابة في أي وقت وفي أي مكان.

3000 فرد من الفصائل دخل إلى الاحتلال

ووفقًا للتقرير، دخل أكثر من 3000 فرد من الفصائل، إلى مناطق يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي عبر 60 طريق تسلل، ولم يواجه هؤلاء سوى 600 جندي من الاحتلال و12 دبابة.

وأشارت التقارير إلى أنه كانت هناك 12 دبابة و600 جندي من قوات الاحتلال، في منطقة فرقة غزة.

وأوضحت القناة أن المستوى الأمني في الاحتلال الإسرائيلي، استنتج أن حماس كانت تحضر لتدريب فقط.

قوات الاحتلال لم تكن قادرة على مواجهة آلاف الفصائل

وأكدت القناة العبرية أن قوات الاحتلال لم تكن قادرة على مواجهة آلاف العناصر المقاتلة من الفصائل الفلسطينية، في الوقت الذي وقع فيه الحدث صباح يوم السبت 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن تدريب القوات العسكرية، الذي جرى قبل أسبوعين، كان يركز على احتمال الهجوم على الأراضي الإسرائيلية، ولكن على محوري اختراق فقط.

وذكرت القناة أن تقييم القيادة الجنوبية، في ذلك الوقت كان يشير إلى أن القوات المتواجدة على الأرض، ستكون قادرة على التعامل مع الوضع بفعالية.

وأكد جهاز الاستخبارات أنه لم يتلق أي معلومات من عملائه في غزة بخصوص هجوم محتمل، على الرغم من تجنيد حماس لآلاف الأشخاص، بمن فيهم الذين دخلوا الغلاف، والذين جرى تجنيدهم لاستلام وإخفاء المختطفين، ومع ذلك لم تصل أي معلومات من داخل القطاع إلى جهاز الشاباك.

وردًا على تقرير القناة، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية، مشغولة حاليًا بالقتال، وأن التحقيق في أحداث 7 أكتوبر لم يبدأ بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء التحقيقات في الأيام المقبلة.