قبل وبعد 7 أكتوبر.. صورتان تكشفان ما فعلته عملية «طوفان الأقصى» في وجه نتنياهو

في السابع من أكتوبر الماضي، شنت الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» على عدد من مستعمرات الاحتلال الإسرائيلي القريبة من قطاع غزة، ليستيقظ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ليدرك أن هذه العملية كشفت عن ضعف المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال، وبعد مرور نحو 141 يومًا على العدوان على غزة، تغيرت ملامح نتنياهو وثقته بنفسه كثيراً.

انتقادات واسعة لرئيس حكومة الاحتلال

ووفق ما أوردت صحيفة «معاريف» الناطقة باللغة العبرية، فقد تعرض رئيس حكومة الاحتلال لانتقادات واسعة، بدعوى أنه سمح بتعزيز قوة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ولرفضه تحمل مسؤولية الفشل الذريع.

ففي بداية العدوان على قطاع غزة، كان هناك نقاش عام حول تحمل مسؤولية الفشل الأمنى في عملية طوفان الأقصى، لكن رئيس حكومة الاحتلال رفض الإجابة أو الاعتراف وتحمل المسؤولية، وقال في عدة مناسبات، إنه سيتم التحقيق في كل شيء عندما تنتهي الحرب، لكن بعد حوالي شهر، في 6 نوفمبر الماضي، قال نتنياهو في مقابلة مع شبكة NBC: «بالطبع لدي مسؤولية، مسؤوليتي هي حماية مواطني إسرائيل، وهذا لم يحدث».

كيف تغيرت ملامح نتنياهو قبل وبعد 7 أكتوبر؟

وبسبب الضغوط التي تتعرض لها حكومة الاحتلال، فقد تغيرت ملامح رئيس الحكومة قبل وبعد السابع من أكتوبر، وفق ما تظهر الصورة المتداولة لبنيامين نتنياهو.

وعرضت تامي الشويلي، المتخصصة في تحليل الوجوه ومؤسسة «الحقيقة الكاملة في الوجه»، للتعرف على حالة الأشخاص من خلال ملامح الوجه، صورتين لرئيس حكومة الاحتلال، الأولى تم التقاطها في 28 سبتمبر 2023، أي قبل 9 أيام من عملية «طوفان الأقصى»، والثانية بعد أربعة أشهر تقريبًا من العملية، وتحديداً في 31 يناير 2024، وقام بتحليل ملامح وجه نتنياهو، وكانت النتائج مثيرة للاهتمام للغاية، وفق صحيفة «معاريف» العبرية.

وبحسب «الشويلي»، فإن الصورة التي التقطت قبل عملية «طوفان الأقصى»، يبدو فيها رئيس حكومة الاحتلال «أقل تشاؤماً، ولديه حواجب كثيفة تدل على الثقة بالنفس، والكاريزما، والقدرة النقدية العالية».

وأضافت أن الصورة الملتقطة بعد الحرب «لا توجد حواجب تقريبًا، فهي متناثرة جدًا، وهذا يدل على صدمة شديدة، كما أن العيون مرفوعة، والجزء السفلي بأكمله أبيض، وهذا يدل على الضغط الذي يتعرض له حاليًا».

كما تشير جوانب الشفتين إلى تشاؤم أكبر مما كانت عليه قبل الحرب، والعينان غائرتان، وهو ما يعني أنه محطم، والذقن الذي كان عريضاً ومربعاً قبل الحرب، وهو سمة الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية رئيسية، تقلص، وهو ما يدل على الشعور بالهزيمة».

وأوضحت «الشويلي» أن الشعر قبل الحرب يخفي الجبهة، وبعد الحرب يظهر أكثر، وأصبح أكثر نحافة، فصار وجهه أكثر تجعيداً.

وأشارت أيضًا إلى أن الحواجب غير المرتبة تشير إلى تشتت عقلي وعاطفي، فقبل الحرب كانت نظيفة، والآن ليست كذلك، وهذا يشير إلى أنه قبل الحرب كان نتنياهو شديد التركيز، يعرف ما يريد وما ينوي القيام به، وكيف يعبر عن نفسه، لكن بعد «طوفان الأقصى»، أصبح من الواضح أنه «مشتت بشكل رهيب، ولا يعرف كيف يفعل الأشياء، وهو في زوبعة مع نفسه، إنه مشتت ومتوتر، وهو في مكان سيء عاطفياً وفنياً وذهنياً».