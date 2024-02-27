شقيقة كهربا تثير الجدل بعد استبعاده من قائمة الأهلي بسبب حفل زفافها.. ماذا قالت؟

أثارت سالي، شقيقة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جدلا واسعا، بعد استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة، في أعقاب أزمة عدم سفره مع المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا بسبب حفل زفافها.

أزمة كبرى شهدتها الأيام الماضية، كان بطلها محمود كهربا لاعب الأهلي، بعد قراره بالتخلف عن رحلة الفريق إلى غانا لمواجهة ميدياما، والتي كانت تتزامن مع موعد حفل زفاف شقيقته.

شقيقة كهربا تثير الجدل بعد استبعاده من قائمة الأهلي بسبب حفل زفافها

قرار كهربا، كلفه حالة من الغضب دخل بها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي أكد للاعب أنه سيحتاج إلى مجهود كبير من أجل الدخول في حسابات التشكيل الأساسي مجددا، بحسب مصدر داخل القلعة الحمراء، وهو ما حدث بالفعل بقرار استبعاده من مواجهة بلدية المحلة في الدوري.

ماذا قالت شقيقة كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة؟

سالي شقيقة كهربا، أثارت الجدل من خلال نشر عبارة عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على موقع الصور الشهير «انستجرام»، بعد ساعات قليلة من قرار استبعاد شقيقها من قائمة الأهلي.

وعلقت شقيقة كهربا: «الجملة دي عظيمة جدا، إن الله إذا أحب عبدا كشف له حقيقة من حوله».

ورغم مشاركة كهربا بشكل طبيعي في تدريبات الأهلي، إلا أنه فوجئ باستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة المقررة في السابعة من مساء غدًا الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات دوري NILE.