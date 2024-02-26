أول رد لـ كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. ماذا فعل؟

لايزال الحديث عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مستمرًا، لاسيما بعد تغيبه عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا، ما زاد التكهنات حول مستقبله داخل القلعة الحمراء.

وتزامنا مع غياب محمود كهربا عن مواجهة الأهلي الأخيرة في البطولة القارية، ترددت أنباء عن اقتراب اللاعب من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي كشفه الإعلامي سيف زاهر.

هل يرحل كهربا عن الأهلي؟

«زاهر» أكد أن كولر رد على رغبة كهربا في الاستمرار بالقاهرة لحضور زفاف شقيقته وعدم السفر مع الفريق لخوض مواجهة ميدياما، سيجلعه أمام فرصة إثبات نفسه مجددا للدخول في التشكيل الأساسي للفريق.

وانتظرت جماهير الأهلي رد فعل من كهربا عن أنباء رحيله عن الأهلي، إلا أنه اختار تجاهل الأمر، ليقوم بتوصيل رسالة من خلال صورة عبر خاصية «ستوري»، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أول رد فعل لكهربا بعد أزمة غيابه عن مباراة ميدياما

وضع كهربا صورة له عبر خاصية «ستوري»، معلقا: «رغم شكلنا العادي إلا إننا حلوين في عيون ناس يحبونا».

وتخلف كهربا عن رحلة الأهلي إلى غانا لمواجهة ميدياما، والذي تزامن مع موعد حفل زفاف شقيقته، ليفضل البقاء في القاهرة والتواجد إلى جوار أسرته في تلك المناسبة.