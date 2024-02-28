طريقة الحصول على معاش استثنائي.. هل يحق للأبناء التقديم عليه؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من المُستحقين للمعاش عن الشخص المؤمن عليه سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وهناك ما يُسمي بالمعاش الاستثنائي يُصرف للمؤمن عليه.

هل يُمكن للأبناء صرف المعاش الاستثنائي

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» هل يُمكن للأبناء صرف المعاش الاستثنائي.

المؤمن عليه الوحيد الذي يحق له التقديم

وقالت مصادر في التأمينات الاجتماعية، إن المعاش الاستثنائي يكون للشخص المؤمن عليه فقط ويكون هو المُستحق الوحيد له، ولا يُمكن للمُستفيدين التقديم عليه.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الأبناء لا يحق لهم نهائي التقديم على معاش استثنائي، فضلًا عن أن الحصول عليه ليس سهلًا نهائيًا ويحتاج إلى تقرير طبي، بحث طبي، بحث اجتماعي، ويتم عرض كل ذلك على اللجنة التحضيرية حتى يتم الموافقة عليه.