«الصحفيين» تستضيف مساعد وزير الخارجية الأسبق حول «دور مصر في دعم غزة» غدا

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين حوارًا مفتوحًا مع مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدي، حول الدور المصري في مستقبل المنطقة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، ويقام اللقاء غدًا الثلاثاء 27 فبراير 2024، في الثانية ظهرًا بالقاعة المستديرة في الدور الثالث بمبنى النقابة.

مستقبل المنطقة بعد العدوان على غزة

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنَّ اللقاء يعده يديره الكاتب الصحفي حاتم أبو النور، وسوف يدول اللقاء حول الدور المصري في مستقبل المنطقة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك غدا الثلاثاء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.

وفي سياق منفصل، تعقد لجنة المرأة بنقابة الصحفيين اجتماعًا بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين في الخامسة مساء الأربعاء المقبل الموافق 28 فبراير الجاري بقاعة اللجان في الدور الثالث، وذلك لعرض مدونة السلوك الصادرة عن وزارة العمل لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة في بيئة العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بما يحقق رؤية مصر 2030.