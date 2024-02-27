عضو بـ«النواب»: المرحلة الثانية للحوار الوطني تضع حلولا جذرية للنهوض بالاقتصاد

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني الاقتصادي في وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصري، خاصة أنها تتزامن مع انفراجة مهمة في سوق النقد المصرية، بعد نجاح الحكومة في إتمام مشروع تطوير «رأس الحكمة» بالشراكة مع دولة الإمارات.

توفير سيولة دولارية

وأوضح محسب في بيان صحفي، أن مشروع تطوير رأس الحكمة ساهم في حل أزمة عانت منها مصر خلال السنوات الماضية، وهي شح العملة الصعبة، ما أفرز السوق غير الرسمي للدولار، مشيرا إلى أن الحوار الوطني عليه وضع توصيات من شأنها تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية للمشروع.

الاستفادة من عوائد مشروع تطوير رأس الحكمة

وقال محسب، إنه على الحوار الوطني بمشاركة الحكومة وضع خطة للإنفاق العام خلال الفترة المقبلة وتحديد أولوياته، حيث يتثنى لنا الاستفادة من عوائد المشروع في دعم القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الصناعي والزراعي، للحفاظ على الأمن الغذائي والصناعي للمصريين، بالإضافة إلى دعم المستوردين حتى يشهد السوق انفراجة حقيقية، ما سينعكس بكل تأكيد على السوق المصرية.

فلسفة الاستثمار المباشر

وشدد مقرر لجنة أولويات الاستثمار على ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين خاصة البيروقراطية، كذلك تقديم إعفاءات وحوافز لهم لتشجيعهم على الاستثمار في مصر كونها واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد ركائز النمو الاقتصادى فى العالم، كونه يسمح بانتقال رؤوس أموال مباشرة إلى سوق الدولة المضيفة له، ما يساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم حل مشكلة البطالة.