«صيف وشتاء مع بعض».. تحذيرات رسمية من طقس الخميس والجمعة: لا تنخدعوا بالحرارة

يشهد فصل الشتاء الحالي حالة من عدم الاستقرار، إذ تتغير درجات الحرارة بشكل كبير خلال اليوم الواحد، فبينما ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية في نهار الأيام المقبلة، تستمر موجة البرودة في الساعات الأخيرة من الليل.

طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين، سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة صباحًا، قبل أن تعود للانخفاض في المساء، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

سبب تغير درجات الحرارة خلال اليوم الواحد

ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى 27 درجة في نهار يوم الخميس، و29 يوم الجمعة، وتصل إلى 32 على جنوب الصعيد، ويرجع سبب هذا الارتفاع والانخفاض المفاجئ، إلى وجود كتل هوائية جنوبية قادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية، تلتقي مع كتل هوائية من الصحراء الغربية، بحسب تصريحات محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن».

مرتفع جوي في الطبقات العليا للهواء

وأكد أن السبب يعود إلى مرتفع جوي في الطبقات العليا للهواء، يعمل على سطوع الشمس طوال أحداث النهار مع وجود نشاط للرياح، مشددا على أن الطقس سيعود لحالته الطبيعية بداية من يوم السبت، مضيفا أن «ما يحدث أمر طبيعي ولكنه غير معتاد، لازلنا في فصل الشتاء وكان من المفترض أن تكون درجات الحرارة أقل مما هي عليه، ولكن هذا قد يحدث من حين لآخر».

كيف تتعامل مع التغير المفاجئ في درجات الحرارة؟

وأشار الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، إلى ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة، مشددا في تصريحات تلفزيونية على أن الأجواء الباردة ستعود من جديد.