«الأرصاد»: شتاء هذا العام يسجل أعلى معدل في درجات الحرارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة أمس سجلت أعلى معدل شهده فصل الشتاء الحالي، حيث وصلت لـ26 درجة على محافظات القاهرة الكبرى وشمال البلاد، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بقيم أعلى خلال هذا الأسبوع وتستمر إلى الأسبوع المقبل.

ذروة الموجة الحارة

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة تجاوزت معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام الماضي، مؤكدة أن اليوم يشهد انخفاضا مؤقتا في الحرارة، في حين أن ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الخميس والجمعة.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة على سيناء والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد كالتالي:-

القاهرة 22 13

أكتوبر 22 12

بنها 22 13

دمنهور 21 12

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 21 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 14

العريش 21 12

رفح 20 10

رأس سدر 21 13

نخل 22 10

كاترين 16 03

الطور 23 14

طابا 21 13

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 20 12

العلمين 20 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 09

رأس غارب 24 15

الغردقة 26 16

سفاجا 25 24

مرسى علم 25 15

شلاتين 30 17

حلايب 26 17

أبو رماد 26 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 22 11

بني سويف 22 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 10

سوهاج 23 11

قنا 25 13

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 25 10

أبو سمبل 27 15