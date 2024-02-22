فيلم «عادل مش عادل» يواجه صعوبة في تحقيق إيرادات مرتفعة

على الرغم من مرور 4 أسابيع على انطلاق عرض فيلم «عادل مش عادل»، بطولة أحمد الفيشاوي، إلا أنه لم يستطع تحقيق المليون الأول حتى الآن في قيمة إجمالي إيراداته التي قدرت بنحو 838 ألف جنيه فقط، وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وتذيّل فيلم عادل مش عادل، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما والتي تضم 12 فيلما، إذ أصبح مهددًا بالسحب من جميع دور العرض، خصوصًا وأن آخر رقم إيرادات حققه يوم الأربعاء نحو ألف و190 جنيها فقط.

المراكز الأولى

فيما حقق فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، والذي انطلق عرضه في السينما بالتزامن مع فيلم عادل مش عادل، أكثر من 21 مليون جنيه، وتصدره المركز الثاني في الإيرادات اليومية، وجاء بالمركز الأول فيلم الحريفة بإيرادات تجاوزت 63 مليون جنيه على مدار 7 أسابيع عرض بالسينما.

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، بدرية طلبة، محمود البزاوي، محمد رضوان، تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري.